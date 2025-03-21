Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250321/pozhar-v-londonskom-aeroportu-khitrou-vozdushnuyu-gavan-zakryli-do-subboty-1145116717.html
Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции. РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T06:55
2025-03-21T06:55
в мире
происшествия
пожар
великобритания
лондон
аэропорт
авиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145116602_570:0:3944:1898_1920x0_80_0_0_ba9d38dd6a59a310344c9ecc30cdffb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции.Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации.Телеканал Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за "значительного количества дыма".Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что, по ее оценкам, проблема будет решена к 3 часам утра. Данные на сайте компании свидетельствуют, что без электричества остались около 16 тысяч домов.Причина пожара пока не известна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
великобритания
лондон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145116602_992:0:3523:1898_1920x0_80_0_0_ec946157915c604f721f18d3ac6e0a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, пожар, великобритания, лондон, аэропорт, авиация, новости
Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы

Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт до субботы из-за пожара на электроподстанции

06:55 21.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкАэропорт "Хитроу" в Лондоне
Аэропорт Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции.
"В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в Хитроу наблюдается значительное отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности наших пассажиров аэропорт будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта", - говорится в заявлении аэропорта.
Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации.
Телеканал Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за "значительного количества дыма".
Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что, по ее оценкам, проблема будет решена к 3 часам утра. Данные на сайте компании свидетельствуют, что без электричества остались около 16 тысяч домов.
Причина пожара пока не известна.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
В миреПроисшествияПожарВеликобританияЛондонАэропортАвиацияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе
09:26Путин наградил Лаврова орденом
09:15Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
09:1411 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Феодосии
09:08На Кубани выявлено загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе
09:01Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине
08:46Над Крымом сбиты три украинских беспилотника
08:43Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
08:32Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков
08:15В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника
07:45Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе
07:21Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
07:16ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над регионами России
06:55Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
06:35Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ
06:12Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"
06:03Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии
00:01Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:54Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день
Лента новостейМолния