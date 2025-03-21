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Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции. РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T06:55
2025-03-21T06:55
2025-03-21T06:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции.Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации.Телеканал Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за "значительного количества дыма".Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что, по ее оценкам, проблема будет решена к 3 часам утра. Данные на сайте компании свидетельствуют, что без электричества остались около 16 тысяч домов.Причина пожара пока не известна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт до субботы из-за пожара на электроподстанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции.
"В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в Хитроу наблюдается значительное отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности наших пассажиров аэропорт будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта", - говорится в заявлении аэропорта.
Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации.
Телеканал Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за "значительного количества дыма".
Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что, по ее оценкам, проблема будет решена к 3 часам утра. Данные на сайте компании свидетельствуют, что без электричества остались около 16 тысяч домов.
Причина пожара пока не известна.
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