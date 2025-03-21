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11 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Феодосии

11 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.03.2025

11 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Феодосии

11 человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном жилом доме в Феодосии. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T09:14

2025-03-21T09:14

2025-03-21T09:14

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. 11 человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном жилом доме в Феодосии. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.По информации ведомства, горела комната в двухкомнатной квартире на 4 этаже 5-этажного жилого дома на ул. Крымская. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров."Звеном газодымозащитной службы спасена хозяйка горящей квартиры, выведена на свежий воздух, а затем госпитализирована. Также эвакуировали 10 человек", – уточнили в главке.Пожар ликвидировали оперативно. Для его тушения привлекали 21 специалиста и семь единиц техники. Точные причины возгорания установят дознаватели МЧС России.Ранее сообщалось, что в Ялте загорелся частный дом с пристройками. Хозяйка – 60-летняя женщина – погибла на месте. По трагическому стечению обстоятельств, гражданка погибла в свой день рождения. Женщина вела асоциальный образ жизни, употребляла алкоголь, курила.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять разВ Ялте потушили пожар Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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