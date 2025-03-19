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Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины

Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины

Во вторник, 18 марта, в Ялте загорелся частный дом с пристройками. Хозяйка – 60-летняя женщина – погибла на месте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T09:27

2025-03-19T09:27

2025-03-19T09:27

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Во вторник, 18 марта, в Ялте загорелся частный дом с пристройками. Хозяйка – 60-летняя женщина – погибла на месте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Пожар произошел в доме на улице Южнобережное шоссе, 2а, в поселке Линейное."После тушения обнаружено тело собственницы дома – женщины 1965 года рождения", – сообщили в прокуратуре Республики Крым.По трагическому стечению обстоятельств, гражданка погибла в свой день рождения. Женщина вела асоциальный образ жизни, употребляла алкоголь, курила, добавили в ведомстве.На месте работают дознаватели МЧС России. Дело контролирует прокуратура. Предварительные причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, а также аварийный режим работы электрообогревателя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людейПолигон горит в ДжанкоеСевастопольские спасатели потушили пожар возле Орловки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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