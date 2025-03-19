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Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины
Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины
Во вторник, 18 марта, в Ялте загорелся частный дом с пристройками. Хозяйка – 60-летняя женщина – погибла на месте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T09:27
2025-03-19T09:27
2025-03-19T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Во вторник, 18 марта, в Ялте загорелся частный дом с пристройками. Хозяйка – 60-летняя женщина – погибла на месте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Пожар произошел в доме на улице Южнобережное шоссе, 2а, в поселке Линейное."После тушения обнаружено тело собственницы дома – женщины 1965 года рождения", – сообщили в прокуратуре Республики Крым.По трагическому стечению обстоятельств, гражданка погибла в свой день рождения. Женщина вела асоциальный образ жизни, употребляла алкоголь, курила, добавили в ведомстве.На месте работают дознаватели МЧС России. Дело контролирует прокуратура. Предварительные причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, а также аварийный режим работы электрообогревателя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людейПолигон горит в ДжанкоеСевастопольские спасатели потушили пожар возле Орловки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины
В Ялте на пожаре погибла женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Во вторник, 18 марта, в Ялте загорелся частный дом с пристройками. Хозяйка – 60-летняя женщина – погибла на месте. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"В Ялте произошло возгорание одноэтажного частного дома с примыкающими пристройками на площади 250 квадратных метров", – проинформировали в ведомстве.
Пожар произошел в доме на улице Южнобережное шоссе, 2а, в поселке Линейное.
"После тушения обнаружено тело собственницы дома – женщины 1965 года рождения", – сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По трагическому стечению обстоятельств, гражданка погибла в свой день рождения. Женщина вела асоциальный образ жизни, употребляла алкоголь, курила, добавили в ведомстве.
На месте работают дознаватели МЧС России. Дело контролирует прокуратура. Предварительные причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, а также аварийный режим работы электрообогревателя.
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