Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до двух тысяч квадратов
08:43 21.03.2025 (обновлено: 08:46 21.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз - до 2 тыс "квадратов". Об этом сообщает краевое министерство ГО и ЧС.
"Один из резервуаров полностью выгорел на территории нефтебазы в Кавказском районе Кубани, второй продолжает гореть", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани в ночь на 21 марта произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.
Пожар на нефтебазе начался в среду утром после отражении атаки беспилотников ВСУ из-за падения обломков. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
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