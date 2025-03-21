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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз - РИА Новости Крым, 21.03.2025
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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз - до 2 тыс "квадратов". Об этом сообщает краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T08:43
2025-03-21T08:46
нефтебаза
кубань
происшествия
пожар
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз - до 2 тыс "квадратов". Об этом сообщает краевое министерство ГО и ЧС.Ранее сообщалось, что на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани в ночь на 21 марта произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.Пожар на нефтебазе начался в среду утром после отражении атаки беспилотников ВСУ из-за падения обломков. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нефтебаза, кубань, происшествия, пожар, новости, краснодарский край
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до двух тысяч квадратов

08:43 21.03.2025 (обновлено: 08:46 21.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз - до 2 тыс "квадратов". Об этом сообщает краевое министерство ГО и ЧС.
"Один из резервуаров полностью выгорел на территории нефтебазы в Кавказском районе Кубани, второй продолжает гореть", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани в ночь на 21 марта произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.
Пожар на нефтебазе начался в среду утром после отражении атаки беспилотников ВСУ из-за падения обломков. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
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НефтебазаКубаньПроисшествияПожарНовостиКраснодарский край
 
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