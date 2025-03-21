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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз - РИА Новости Крым, 21.03.2025

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз - до 2 тыс "квадратов". Об этом сообщает краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T08:43

2025-03-21T08:43

2025-03-21T08:46

нефтебаза

кубань

происшествия

пожар

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз - до 2 тыс "квадратов". Об этом сообщает краевое министерство ГО и ЧС.Ранее сообщалось, что на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани в ночь на 21 марта произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.Пожар на нефтебазе начался в среду утром после отражении атаки беспилотников ВСУ из-за падения обломков. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефтебаза, кубань, происшествия, пожар, новости, краснодарский край