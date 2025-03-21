Рейтинг@Mail.ru
Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250321/vzryv-na-goryaschey-neftebaze-na-kubani-ploschad-pozhara-10000-kvadratov-1145116244.html
Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"
Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"
Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, горит еще... РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T06:12
2025-03-21T08:56
нефтехранилище
нефтебаза
кубань
краснодарский край
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130558583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed41b8929042b4fe658057c217d4022d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, горит еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров.Отмечается, что взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти в процессе тушения произошел из-за разгерметизации горящего резервуара, в результате пострадали двое пожарных, повреждены три единицы техники. Пострадавшим на месте оперативно оказали первую помощь, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения, жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Работа предприятия приостановлена.В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130558583_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6529a97f86763cadb39c92481ac8bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нефтехранилище, нефтебаза, кубань, краснодарский край, пожар, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"

Взрыв произошел на горящей нефтебазе на Кубани - площадь пожара выросла, двое пострадали

06:12 21.03.2025 (обновлено: 08:56 21.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПосле в ДНР
После в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, горит еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров.
"В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека... Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти в процессе тушения произошел из-за разгерметизации горящего резервуара, в результате пострадали двое пожарных, повреждены три единицы техники.
Пострадавшим на месте оперативно оказали первую помощь, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения, жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.
В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.
Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Работа предприятия приостановлена.
В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НефтехранилищеНефтебазаКубаньКраснодарский крайПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе
09:26Путин наградил Лаврова орденом
09:15Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
09:1411 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Феодосии
09:08На Кубани выявлено загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе
09:01Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине
08:46Над Крымом сбиты три украинских беспилотника
08:43Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
08:32Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков
08:15В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника
07:45Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе
07:21Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
07:16ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над регионами России
06:55Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
06:35Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ
06:12Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"
06:03Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии
00:01Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:54Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день
Лента новостейМолния