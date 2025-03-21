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Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"

Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 21.03.2025

Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"

Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, горит еще... РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T06:12

2025-03-21T06:12

2025-03-21T08:56

нефтехранилище

нефтебаза

кубань

краснодарский край

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, горит еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров.Отмечается, что взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти в процессе тушения произошел из-за разгерметизации горящего резервуара, в результате пострадали двое пожарных, повреждены три единицы техники. Пострадавшим на месте оперативно оказали первую помощь, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения, жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.Нефтебаза обеспечивает перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Работа предприятия приостановлена.В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефтехранилище, нефтебаза, кубань, краснодарский край, пожар, беспилотник (бпла, дрон), происшествия