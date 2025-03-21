https://crimea.ria.ru/20250321/v-krymu-sudili-chernogo-kopatelya-za-razgrablenie-artefaktov-na-khersonese-1145118712.html

В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе

В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе - РИА Новости Крым, 21.03.2025

В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе

37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T09:42

2025-03-21T09:42

2025-03-21T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как рассказали в ведомстве, в августе и октябре 2023 года 37-летний севастополец без каких-либо разрешающих документов при помощи металлоискателя и другого оборудования извлекал артефакты на территории Древнего Херсонеса. Речь идет об объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО №1411 - "Древний Херсонес и его хора", а также объекте культурного наследия федерального значения "Достопримечательное место Древний Херсонес Таврический и крепость Чембало и Каламита" в районе Юхариной балки. Действия черного копателя нанесли ущерб культурному слою, его оценили в 300 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.Как рассказали ранее представители Института археологии Крыма РАН, в Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением древних памятников "черными копателями".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материкЧерные копатели" разграбляют древние археологические памятники КрымаАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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