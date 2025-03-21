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В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе
В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе - РИА Новости Крым, 21.03.2025
В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе
37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T09:42
2025-03-21T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как рассказали в ведомстве, в августе и октябре 2023 года 37-летний севастополец без каких-либо разрешающих документов при помощи металлоискателя и другого оборудования извлекал артефакты на территории Древнего Херсонеса. Речь идет об объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО №1411 - "Древний Херсонес и его хора", а также объекте культурного наследия федерального значения "Достопримечательное место Древний Херсонес Таврический и крепость Чембало и Каламита" в районе Юхариной балки. Действия черного копателя нанесли ущерб культурному слою, его оценили в 300 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.Как рассказали ранее представители Института археологии Крыма РАН, в Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением древних памятников "черными копателями".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материкЧерные копатели" разграбляют древние археологические памятники КрымаАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, севастополь, закон и право, новости крыма, херсонес
В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе
В Севастополе судили черного копателя за разграбление артефактов Древнего Херсонеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Как рассказали в ведомстве, в августе и октябре 2023 года 37-летний севастополец без каких-либо разрешающих документов при помощи металлоискателя и другого оборудования извлекал артефакты на территории Древнего Херсонеса.
Речь идет об объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО №1411 - "Древний Херсонес и его хора", а также объекте культурного наследия федерального значения "Достопримечательное место Древний Херсонес Таврический и крепость Чембало и Каламита" в районе Юхариной балки.
Действия черного копателя нанесли ущерб культурному слою, его оценили в 300 тысяч рублей.
"Гагаринский районный суд г. Севастополя признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ч.3 ст. 243.2 УК РФ ("Незаконное изъятие археологических предметов из мест залегания с использованием специальных технических средств"). Ему назначено наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Как рассказали ранее представители Института археологии Крыма РАН, в Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением
древних памятников "черными копателями".
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