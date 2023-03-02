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Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
В Симферополе лифт с детьми экстренно затормозил между этажами. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T14:23
2023-03-02T14:23
2023-03-02T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе лифт с детьми экстренно затормозил между этажами. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел утром в четверг в доме № 8 по ул. Сизаса.По предварительной информации, двигавшийся вниз лифт экстренно остановился на втором этаже. В нем находились четверо несовершеннолетних и один взрослый.Сотрудники надзорного ведомства проверят, как исполнены требования жилищного законодательства, касающиеся эксплуатации и содержания лифтов, и проведен капремонт МКД. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и организации, которая обслуживает лифтовое оборудование.Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 500 лифтов заменят в домах Крыма в этом годуКакие опасности для детей таят лифты и подъезды домов – экспертКак вести себя в застрявшем лифте - советы инженера
https://crimea.ria.ru/20221212/v-sevastopole-upal-lift-s-zhenschinoy-i-rebenkom-1125814648.html
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происшествия, симферополь, прокуратура республики крым, общество, лифт, крым, новости крыма
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
Экстренное торможение: четверо детей застряли в лифте многоэтажки Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе лифт с детьми экстренно затормозил между этажами. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел утром в четверг в доме № 8 по ул. Сизаса.
По предварительной информации, двигавшийся вниз лифт экстренно остановился на втором этаже. В нем находились четверо несовершеннолетних и один взрослый.
Сотрудники надзорного ведомства проверят, как исполнены требования жилищного законодательства, касающиеся эксплуатации и содержания лифтов, и проведен капремонт МКД. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и организации, которая обслуживает лифтовое оборудование.
Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
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