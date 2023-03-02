Рейтинг@Mail.ru
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230302/lift-s-detmi-ekstrenno-zatormozil-v-mnogoetazhke-simferopolya-1127304121.html
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
В Симферополе лифт с детьми экстренно затормозил между этажами. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T14:23
2023-03-02T14:23
происшествия
симферополь
прокуратура республики крым
общество
лифт
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127303623_0:709:960:1249_1920x0_80_0_0_c26500958352a6f6b37472bd599773da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе лифт с детьми экстренно затормозил между этажами. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел утром в четверг в доме № 8 по ул. Сизаса.По предварительной информации, двигавшийся вниз лифт экстренно остановился на втором этаже. В нем находились четверо несовершеннолетних и один взрослый.Сотрудники надзорного ведомства проверят, как исполнены требования жилищного законодательства, касающиеся эксплуатации и содержания лифтов, и проведен капремонт МКД. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и организации, которая обслуживает лифтовое оборудование.Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 500 лифтов заменят в домах Крыма в этом годуКакие опасности для детей таят лифты и подъезды домов – экспертКак вести себя в застрявшем лифте - советы инженера
https://crimea.ria.ru/20221212/v-sevastopole-upal-lift-s-zhenschinoy-i-rebenkom-1125814648.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127303623_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_56b0be79ae33418549a2d082282524cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, симферополь, прокуратура республики крым, общество, лифт, крым, новости крыма
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя

Экстренное торможение: четверо детей застряли в лифте многоэтажки Симферополя

14:23 02.03.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЛифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе лифт с детьми экстренно затормозил между этажами. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел утром в четверг в доме № 8 по ул. Сизаса.
По предварительной информации, двигавшийся вниз лифт экстренно остановился на втором этаже. В нем находились четверо несовершеннолетних и один взрослый.
Сотрудники надзорного ведомства проверят, как исполнены требования жилищного законодательства, касающиеся эксплуатации и содержания лифтов, и проведен капремонт МКД. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и организации, которая обслуживает лифтовое оборудование.
Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Около 500 лифтов заменят в домах Крыма в этом году
Какие опасности для детей таят лифты и подъезды домов – эксперт
Как вести себя в застрявшем лифте - советы инженера
Лифт
12 декабря 2022, 11:08
В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком
 
ПроисшествияСимферопольПрокуратура Республики КрымОбществоЛифтКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
17:32Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
17:29Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
17:18Часть Евпатории останется без воды
17:00Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
16:21В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
16:05Что происходит на линии соприкосновения: сводка Минобороны
15:54Армия России за сутки сбила два украинских истребителя и вертолет
15:43Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем
15:17Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области
15:09Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
15:08ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые
14:41Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине
14:23Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
14:19В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет
14:09Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
13:48Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
13:40Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
13:32В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
13:21Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
Лента новостейМолния