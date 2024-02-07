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10 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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10 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка
10 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка - РИА Новости Крым, 07.02.2024
10 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка
События на киевском Майдане Незалежности (Площади Независимости - ред.) вначале представляли как мирные. Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T13:48
2024-02-07T15:20
евромайдан
майдан
госпереворот на украине
украина
политика
виктор янукович (политик)
николай азаров
справка
10 лет госперевороту на украине
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События на киевском Майдане Незалежности (Площади Независимости - ред.) вначале представляли как мирные. Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.В феврале они переросли в вооруженное противостояние, и привели в итоге к свержению законно избранного президента, распаду страны и гражданской войне. Десять лет назад начался госпереворот на Украине. Как это было - в справке РИА Новости Крым.На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года Украина не подписала договор об ассоциации с Евросоюзом - президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приняли решение не подписывать соглашение на кабальных условиях.В то же время в Киеве и других городах Украины, в первую очередь на западе страны: в Ивано-Франковске, Тернополе, Львове и Луцке, на улицу вышли студенты, которые требовали подписания соглашения с ЕС. В Киеве, когда было объявлено, что Ассоциации не будет, вечером 29 ноября на Майдан Независимости вышли студенты столичных вузов.Тогда же была дана команда на вытеснение протестующих с площади. Участие в этом принимали бойцы спецподразделения киевского "Беркута". "Мирные" студенты показали необыкновенную выучку и согласованность в ведении уличных боев, применяли оружие и бутылки с зажигательной смесью, нападали на правоохранителей.Милиция и спецподразделения оказались в странной ситуации. Прозвучали первые выстрелы со стороны боевиков, появились первые пострадавшие среди правоохранителей, а приказа к активным действиям не было. У милиции на вооружении были только водомет, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.К акции активно начали присоединятся не только представители оппозиции, но и украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.Участники Евромайдана захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.Тем временем на самом майдане запылали костры - на них готовили пищу живущие здесь же в палатках люди. Они не собирались уходить с площади.16 января 2014 года парламент Украины принял ряд законов, которые ужесточили ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Принятие антипротестных законов спровоцировало массовые беспорядки.19 января в центре Киева очередное народное вече оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями.Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.После отставки правительства Азарова 28 января на майдане наступило временное затишье.12 февраля президент Янукович в очередной раз пошел на уступки оппозиции и согласился пойти на формирование коалиционного правительства, были освобождены все ранее задержанные участники протестов. Несмотря на это, оппозиция выдвинула требования возвращения Украины к парламентско-президентской системе правления и конституции 2004 года. В ночь с 15 на 16 февраля протестующими частично была освобождена улица Грушевского и здание городской администрации. В регионах - разблокированы здания областных госадминистраций.В то же время 16-17 февраля Всеукраинское объединение "Майдан" и "Правый сектор"* объявили о подготовке "мирного наступления" на Верховную Раду.В "мирном наступлении" 18 февраля приняло участие несколько тысяч активистов Евромайдана. Натолкнувшись на милицейское оцепление, демонстранты атаковали его, врывались в здания, жгли автомобильные покрышки, забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью милиционеров; в ответ силовики использовали только слезоточивый газ, водометы, бросали светошумовые гранаты. От огнестрельных ранений погибли пять правоохранителей.В течение дня и последовавшей ночи в результате столкновений на улицах Киева погибло 25 человек (в том числе до 10 сотрудников правоохранительных органов), более 350 получили ранения, свыше 250 были госпитализированы.В ночь с 18 на 19 февраля во время штурма Майдана в доме Профсоюзов начался пожар, виновники которого не установлены до сих пор. Не установлено окончательно и количество людей, которые сгорели заживо.Одновременно крайне обострилась ситуация на западе Украины. В ночь с 18 на 19 февраля только во Львове и Львовской области активистами Евромайдана было захвачено более тысячи единиц огнестрельного оружия, разграблены воинские и милицейские склады. На майдане в это же время сотни людей уже были вооружены огнестрельным оружием и не скрывали своих лиц.20 февраля на Институтской улице в Киеве началась стрельба неустановленных снайперов по участникам Евромайдана и сотрудникам правоохранительных органов. Всего за период с 18 по 20 февраля, по данным министерства здравоохранения Украины, погибло 75 человек.21 февраля под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович снова пошел на уступки оппозиции и подписал соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев.22 февраля в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как "вандализм, бандитизм и государственный переворот". Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий", а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.*Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20160213/1103219480.html
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евромайдан, майдан, госпереворот на украине, украина, политика, виктор янукович (политик), николай азаров, справка, 10 лет госперевороту на украине
10 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка

10 лет назад с Майдана начался госпереворот на Украине - хроника событий

13:48 07.02.2024 (обновлено: 15:20 07.02.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМайдан в Киеве. Площадь Независимости, февраль 2014 года.
Майдан в Киеве. Площадь Независимости, февраль 2014 года. - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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События на киевском Майдане Незалежности (Площади Независимости - ред.) вначале представляли как мирные. Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
В феврале они переросли в вооруженное противостояние, и привели в итоге к свержению законно избранного президента, распаду страны и гражданской войне. Десять лет назад начался госпереворот на Украине. Как это было - в справке РИА Новости Крым.
На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года Украина не подписала договор об ассоциации с Евросоюзом - президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приняли решение не подписывать соглашение на кабальных условиях.
В то же время в Киеве и других городах Украины, в первую очередь на западе страны: в Ивано-Франковске, Тернополе, Львове и Луцке, на улицу вышли студенты, которые требовали подписания соглашения с ЕС. В Киеве, когда было объявлено, что Ассоциации не будет, вечером 29 ноября на Майдан Независимости вышли студенты столичных вузов.
Тогда же была дана команда на вытеснение протестующих с площади. Участие в этом принимали бойцы спецподразделения киевского "Беркута".
Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
13 февраля 2016, 18:44
Майдан-2013: как это было. Протестные стихи и очереди за едой в палаточном городкеВ первых числах декабря в Киеве продолжаются протестные акции, появляется палаточный городок. Митингующие обустраивают свою жизнь на Майдане.
"Мирные" студенты показали необыкновенную выучку и согласованность в ведении уличных боев, применяли оружие и бутылки с зажигательной смесью, нападали на правоохранителей.
Милиция и спецподразделения оказались в странной ситуации. Прозвучали первые выстрелы со стороны боевиков, появились первые пострадавшие среди правоохранителей, а приказа к активным действиям не было. У милиции на вооружении были только водомет, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.
В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.
К акции активно начали присоединятся не только представители оппозиции, но и украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.
Участники Евромайдана захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.
Тем временем на самом майдане запылали костры - на них готовили пищу живущие здесь же в палатках люди. Они не собирались уходить с площади.
16 января 2014 года парламент Украины принял ряд законов, которые ужесточили ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Принятие антипротестных законов спровоцировало массовые беспорядки.
19 января в центре Киева очередное народное вече оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями.
Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.
В Киеве продолжаются народные волнения - РИА Новости, 1920, 07.02.2016
7 февраля 2016, 13:51Фотоленты
Фотохроника майдана: ноябрь - январь21 ноября 2013 года на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что власти приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Наглядно о первых двух месяцах евромайдана - в фотоленте РИА Новости (Крым).
22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
После отставки правительства Азарова 28 января на майдане наступило временное затишье.
12 февраля президент Янукович в очередной раз пошел на уступки оппозиции и согласился пойти на формирование коалиционного правительства, были освобождены все ранее задержанные участники протестов. Несмотря на это, оппозиция выдвинула требования возвращения Украины к парламентско-президентской системе правления и конституции 2004 года.
В ночь с 15 на 16 февраля протестующими частично была освобождена улица Грушевского и здание городской администрации. В регионах - разблокированы здания областных госадминистраций.
В то же время 16-17 февраля Всеукраинское объединение "Майдан" и "Правый сектор"* объявили о подготовке "мирного наступления" на Верховную Раду.
В "мирном наступлении" 18 февраля приняло участие несколько тысяч активистов Евромайдана. Натолкнувшись на милицейское оцепление, демонстранты атаковали его, врывались в здания, жгли автомобильные покрышки, забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью милиционеров; в ответ силовики использовали только слезоточивый газ, водометы, бросали светошумовые гранаты. От огнестрельных ранений погибли пять правоохранителей.
В течение дня и последовавшей ночи в результате столкновений на улицах Киева погибло 25 человек (в том числе до 10 сотрудников правоохранительных органов), более 350 получили ранения, свыше 250 были госпитализированы.
В ночь с 18 на 19 февраля во время штурма Майдана в доме Профсоюзов начался пожар, виновники которого не установлены до сих пор. Не установлено окончательно и количество людей, которые сгорели заживо.
Одновременно крайне обострилась ситуация на западе Украины. В ночь с 18 на 19 февраля только во Львове и Львовской области активистами Евромайдана было захвачено более тысячи единиц огнестрельного оружия, разграблены воинские и милицейские склады. На майдане в это же время сотни людей уже были вооружены огнестрельным оружием и не скрывали своих лиц.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2016
7 февраля 2016, 13:53Фотоленты
Фотохроники майдана: февральЕвромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Наглядно о самом кровавом месяце евромайдана - феврале - в фотоленте РИА Новости (Крым).
20 февраля на Институтской улице в Киеве началась стрельба неустановленных снайперов по участникам Евромайдана и сотрудникам правоохранительных органов. Всего за период с 18 по 20 февраля, по данным министерства здравоохранения Украины, погибло 75 человек.
21 февраля под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович снова пошел на уступки оппозиции и подписал соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев.
22 февраля в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как "вандализм, бандитизм и государственный переворот". Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий", а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
15:17
Крымская весна - как это было: справка
 
ЕвромайданМайданГоспереворот на УкраинеУкраинаПолитикаВиктор Янукович (политик)Николай АзаровСправка10 лет госперевороту на Украине
 
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