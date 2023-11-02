https://crimea.ria.ru/20231102/festival-dni-rossiyskikh-vin-startuet-v-winepark-v-krymu-1132500252.html

Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму

Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму

Весь ноябрь на территории центра винного туризма WINEPARK (ВИННЫЙ ПАРК) в Крыму будет проходить фестиваль "Дни российских вин", где гости проведут время в... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T10:00

2023-11-02T10:00

2023-11-02T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Весь ноябрь на территории центра винного туризма WINEPARK (ВИННЫЙ ПАРК) в Крыму будет проходить фестиваль "Дни российских вин", где гости проведут время в компании виноделов и сыроваров, сообщает пресс-служба центра.На территории парка пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, прогулки по винограднику, дегустации сыров и вин.Дни российских вин - акция, направленная на популяризацию российского виноделия, создания круга единомышленников, которые готовы погрузиться в мир винной культуры. Гости откроют для себя новые грани виноделия и попробуют разные форматы посещения WINEPARK. В прошлом году фестиваль посетили свыше 42 тысяч гостей.Также в ноябре гости смогут посетить экскурсию "Глазами винодела", во время которой можно будет посетить винодельни и производственные залы WINEPARK. Участники этой экскурсии прикоснутся к каждому этапу, который виноград проходит от лозы до выдержки и увидят, как управлять сложным винодельческим хозяйством.В шатре WINEPARK каждые выходные можно попробовать себя в роли винного журналиста и пообщаться с виноделами об этом напитке, тенденциях, искусственном интеллекте. А формат "Винные профессии" сможет открыть многогранность индустрии и познакомить гостей с такими малоизвестными профессиями, как кависты, винные маркетологи и продуктологи, сомелье и винные гиды.Ежедневно во время проведения фестиваля будут проходить различные форматы мероприятий: экскурсии по винограднику, по винодельне, подъемы на башню, дегустации и викторины.18 ноября на территории WINEPARK состоится мероприятие, которое направлено на развитие эногастрономии на полуострове. Будет организована выставочная экспозиция, где винодельческие предприятия Крыма проведут презентацию и дегустацию своей продукции для всех желающих. Кроме того, на площадке разместятся гастрономическая зона с кулинарными сетами от ведущих ресторанов Крыма, сырный маркет, территория творчества и главная сцена фестиваля, где хедлайнером выступит Александр Иванов и группа "Рондо". В этот день вход свободный по предварительной записи.Входной билет на фестиваль по будням можно будет купить за 100 рублей, по выходным – за 300 рублей.Подробную информацию можно узнать на сайте или по номеру телефона: 8 800 500 25 96. Подробная информация и регистрация на сайте: http://ноябрьфесткрым.рф/.*Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUnKWEB2xT

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноделие, крым, общество, новости крыма, mriya resort&spa