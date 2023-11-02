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Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму
Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму
Весь ноябрь на территории центра винного туризма WINEPARK (ВИННЫЙ ПАРК) в Крыму будет проходить фестиваль "Дни российских вин", где гости проведут время в... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T10:00
2023-11-02T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Весь ноябрь на территории центра винного туризма WINEPARK (ВИННЫЙ ПАРК) в Крыму будет проходить фестиваль "Дни российских вин", где гости проведут время в компании виноделов и сыроваров, сообщает пресс-служба центра.На территории парка пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, прогулки по винограднику, дегустации сыров и вин.Дни российских вин - акция, направленная на популяризацию российского виноделия, создания круга единомышленников, которые готовы погрузиться в мир винной культуры. Гости откроют для себя новые грани виноделия и попробуют разные форматы посещения WINEPARK. В прошлом году фестиваль посетили свыше 42 тысяч гостей.Также в ноябре гости смогут посетить экскурсию "Глазами винодела", во время которой можно будет посетить винодельни и производственные залы WINEPARK. Участники этой экскурсии прикоснутся к каждому этапу, который виноград проходит от лозы до выдержки и увидят, как управлять сложным винодельческим хозяйством.В шатре WINEPARK каждые выходные можно попробовать себя в роли винного журналиста и пообщаться с виноделами об этом напитке, тенденциях, искусственном интеллекте. А формат "Винные профессии" сможет открыть многогранность индустрии и познакомить гостей с такими малоизвестными профессиями, как кависты, винные маркетологи и продуктологи, сомелье и винные гиды.Ежедневно во время проведения фестиваля будут проходить различные форматы мероприятий: экскурсии по винограднику, по винодельне, подъемы на башню, дегустации и викторины.18 ноября на территории WINEPARK состоится мероприятие, которое направлено на развитие эногастрономии на полуострове. Будет организована выставочная экспозиция, где винодельческие предприятия Крыма проведут презентацию и дегустацию своей продукции для всех желающих. Кроме того, на площадке разместятся гастрономическая зона с кулинарными сетами от ведущих ресторанов Крыма, сырный маркет, территория творчества и главная сцена фестиваля, где хедлайнером выступит Александр Иванов и группа "Рондо". В этот день вход свободный по предварительной записи.Входной билет на фестиваль по будням можно будет купить за 100 рублей, по выходным – за 300 рублей.Подробную информацию можно узнать на сайте или по номеру телефона: 8 800 500 25 96. Подробная информация и регистрация на сайте: http://ноябрьфесткрым.рф/.*Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUnKWEB2xT
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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виноделие в крыму, виноделие, крым, общество, новости крыма, mriya resort&spa

Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму

10:00 02.11.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой центра винного туризма WINEPARK. Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму
Фестиваль Дни российских вин стартует в WINEPARK в Крыму
© Фото предоставлено пресс-службой центра винного туризма WINEPARK.
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Весь ноябрь на территории центра винного туризма WINEPARK (ВИННЫЙ ПАРК) в Крыму будет проходить фестиваль "Дни российских вин", где гости проведут время в компании виноделов и сыроваров, сообщает пресс-служба центра.
На территории парка пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, прогулки по винограднику, дегустации сыров и вин.
Дни российских вин - акция, направленная на популяризацию российского виноделия, создания круга единомышленников, которые готовы погрузиться в мир винной культуры. Гости откроют для себя новые грани виноделия и попробуют разные форматы посещения WINEPARK. В прошлом году фестиваль посетили свыше 42 тысяч гостей.
Также в ноябре гости смогут посетить экскурсию "Глазами винодела", во время которой можно будет посетить винодельни и производственные залы WINEPARK. Участники этой экскурсии прикоснутся к каждому этапу, который виноград проходит от лозы до выдержки и увидят, как управлять сложным винодельческим хозяйством.
В шатре WINEPARK каждые выходные можно попробовать себя в роли винного журналиста и пообщаться с виноделами об этом напитке, тенденциях, искусственном интеллекте. А формат "Винные профессии" сможет открыть многогранность индустрии и познакомить гостей с такими малоизвестными профессиями, как кависты, винные маркетологи и продуктологи, сомелье и винные гиды.
Ежедневно во время проведения фестиваля будут проходить различные форматы мероприятий: экскурсии по винограднику, по винодельне, подъемы на башню, дегустации и викторины.
18 ноября на территории WINEPARK состоится мероприятие, которое направлено на развитие эногастрономии на полуострове. Будет организована выставочная экспозиция, где винодельческие предприятия Крыма проведут презентацию и дегустацию своей продукции для всех желающих. Кроме того, на площадке разместятся гастрономическая зона с кулинарными сетами от ведущих ресторанов Крыма, сырный маркет, территория творчества и главная сцена фестиваля, где хедлайнером выступит Александр Иванов и группа "Рондо". В этот день вход свободный по предварительной записи.
Входной билет на фестиваль по будням можно будет купить за 100 рублей, по выходным – за 300 рублей.
Подробную информацию можно узнать на сайте или по номеру телефона: 8 800 500 25 96. Подробная информация и регистрация на сайте: http://ноябрьфесткрым.рф/.
*Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.com
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