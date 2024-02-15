https://crimea.ria.ru/20240215/aksenov-nedovolen-rabotoy-obschestvennogo-transporta-v-krymu-1134966325.html

Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму

Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму

В муниципалитетах Крыма пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного транспорта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T13:20

2024-02-15T13:20

2024-02-15T13:20

сергей аксенов

общественный транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В муниципалитетах Крыма пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного транспорта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что главная цель – соблюдение перевозчиками расписания в утреннее и вечернее время, а также актуализация маршрутов движения. В начале февраля Сергей Аксенов поручил муниципалитетам за две недели наладить работу общественного транспорта, которая, по его словам, не выдерживает никакой критики. В частности он назвал неудовлетворительной работу перевозчиков в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаВ центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановкаСколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240128/v-krymu-budut-besplatno-uchit-na-voditeley-avtobusov-gorodskikh-marshrutov-1134471904.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, общественный транспорт, крым, новости крыма, общество, логистика, транспорт