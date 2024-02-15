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Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму
Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму
В муниципалитетах Крыма пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного транспорта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T13:20
2024-02-15T13:20
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В муниципалитетах Крыма пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного транспорта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что главная цель – соблюдение перевозчиками расписания в утреннее и вечернее время, а также актуализация маршрутов движения. В начале февраля Сергей Аксенов поручил муниципалитетам за две недели наладить работу общественного транспорта, которая, по его словам, не выдерживает никакой критики. В частности он назвал неудовлетворительной работу перевозчиков в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаВ центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановкаСколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240128/v-krymu-budut-besplatno-uchit-na-voditeley-avtobusov-gorodskikh-marshrutov-1134471904.html
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, общественный транспорт, крым, новости крыма, общество, логистика, транспорт
Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму

В муниципалитетах Крыма нет системного подхода к работе общественного транспорта - Аксенов

13:20 15.02.2024
 
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В муниципалитетах Крыма пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного транспорта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. К сожалению, пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного пассажирского транспорта. Системного подхода по данному направлению в муниципалитетах нет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что главная цель – соблюдение перевозчиками расписания в утреннее и вечернее время, а также актуализация маршрутов движения.
В начале февраля Сергей Аксенов поручил муниципалитетам за две недели наладить работу общественного транспорта, которая, по его словам, не выдерживает никакой критики. В частности он назвал неудовлетворительной работу перевозчиков в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.
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