https://crimea.ria.ru/20240216/v-simferopole-poyavitsya-novyy-avtobusnyy-marshrut-1134995644.html

В Симферополе появится новый автобусный маршрут

В Симферополе появится новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 16.02.2024

В Симферополе появится новый автобусный маршрут

В Симферополе в марте появится новый муниципальный автобусный маршрут, который свяжет район городской больницы №7 с Московским кольцом, а в дальнейшем – с... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T14:29

2024-02-16T14:29

2024-02-16T14:29

радио "спутник в крыму"

транспорт

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общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в марте появится новый муниципальный автобусный маршрут, который свяжет район городской больницы №7 с Московским кольцом, а в дальнейшем – с микрорайоном Крымская роза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.После того, как в эксплуатацию введут автодороги в новом городском квартале Крымская роза, автобусы будут заезжать и в этот микрорайон.Также, по словам Сухацкого, в Симферополе возобновляют работу муниципальные автобусные маршруты №70 (соединяет горбольницу №7 с ул. Лермонтова) и № 96 (через центр связывает микрорайоны Пневматика и Марьино).На первый вчера уже вышли четыре машины среднего класса, которые будут работать по старому расписанию."Маршрут № 96 – мы в этом году с недобросовестным перевозчиком расторгли договор, однако буквально через две недели приступит к работе новый перевозчик с пятью единицами подвижного состава и возобновит свою работу маршрут", – уточнил Сухацкий.Ранее начальник отдела по работе со СМИ и населением предприятия Сергей Петля сообщил, что центре Симферополя может появиться еще одна троллейбусная остановка. Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаАксенов недоволен работой общественного транспорта в КрымуВ Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов

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транспорт, общество, георгий сухацкий, симферополь, новости крыма, крым, общественный транспорт