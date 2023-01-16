https://crimea.ria.ru/20230116/krymskim-uchitelyam-vydelyat-zemlyu-dlya-stroitelstva-individualnykh-domov-1126420690.html
В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов
В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов
Крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T17:06
2023-01-16T17:06
2023-01-16T17:25
валентина лаврик
образование в крыму и севастополе
образование в россии
крым
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_0:15:3076:1745_1920x0_80_0_0_46cd5a9b6aa17fc1c9bdd7f6b8137ce4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.Министр подчеркнула, что предоставлению мер социальной поддержки педагогов в республике уделяется много внимания. Кроме разного рода выплат и иных видов материальной помощи, предоставляются и земельные участки. Такое поручение дал глава региона Сергей Аксенов в феврале прошлого года.Кроме того, выделение земли для строительства осуществляется через программу комплексного развития сельских территорий. На сегодня заявки на получение участков подали 14 человек.Министр подчеркнула, что для участия в каждой из программ существуют определенные требования как к самим соискателям, так и к пакету документов, необходимых для подачи. Ознакомиться с ними можно на сайтах администрации муниципалитетов.Говоря о мерах социальной поддержки педагогов в Крыму, Лаврик отметила результативность программы земский учитель. Только за прошлый год с ее помощью удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Учителя получили компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей.Кроме того, с 2014 года молодые специалисты получают ежемесячную выплату в размере 5,7 тысяч рублей из республиканского бюджета. Сверх этой суммы молодые специалисты Симферополя и Ялты с 2017 года получают еще пять тысяч рублей ежемесячно. А с прошлого года по 3,3 тысячи рублей дополнительно получают молодые учителя из всех муниципалитетов республики.Помимо этого, ежегодно 15 педагогов получают премию в размере 200 тысяч рублей за то, что их опыт признан самым совершенным и самым профессиональным на уровне республики.С прошлого года в Крыму поддержку получают учиталя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ ). За каждый 100-бальный результат педагог получает 100 тысяч рублей, а если это результат на Всероссийской олимпиаде, премия составит 150 тысяч рублей.Читайте также:Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавкиПочему преподаватели отказываются от работы в школах Крыма – мнениеДва лучших учителя Севастополя получат премии по 200 тыс рублей
https://crimea.ria.ru/20230105/aksenov-molodye-uchitelya-v-krymu-budut-poluchat-nadbavki-1126258287.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_b739ee6c2940b2b8f7cdc14d074d8626.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина лаврик, образование в крыму и севастополе, образование в россии, крым, новости крыма, новости
В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов
В Крыму учителя смогут бесплатно получить земельные участки под строительство жилых домов
17:06 16.01.2023 (обновлено: 17:25 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
Министр подчеркнула, что предоставлению мер социальной поддержки педагогов в республике уделяется много внимания. Кроме разного рода выплат и иных видов материальной помощи, предоставляются и земельные участки. Такое поручение дал глава региона Сергей Аксенов в феврале прошлого года.
"До первого сентября муниципалитеты, которые располагают свободными земельными участками, уже начали их выдавать. В первую очередь это будет связано с местом работы, чтобы закрепить учителя на территории, где он выполняет свои должностные обязанности", – пояснила Лаврик.
Кроме того, выделение земли для строительства осуществляется через программу комплексного развития сельских территорий. На сегодня заявки на получение участков подали 14 человек.
Министр подчеркнула, что для участия в каждой из программ существуют определенные требования как к самим соискателям, так и к пакету документов, необходимых для подачи. Ознакомиться с ними можно на сайтах администрации муниципалитетов.
Говоря о мерах социальной поддержки педагогов в Крыму, Лаврик отметила результативность программы земский учитель. Только за прошлый год с ее помощью удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Учителя получили компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей.
Кроме того, с 2014 года молодые специалисты получают ежемесячную выплату в размере 5,7 тысяч рублей из республиканского бюджета. Сверх этой суммы молодые специалисты Симферополя и Ялты с 2017 года получают еще пять тысяч рублей ежемесячно. А с прошлого года по 3,3 тысячи рублей дополнительно получают молодые учителя
из всех муниципалитетов республики.
"Также по поручению президента ежемесячно выплачивается пять тысяч рублей для классных руководителей. Еще один вид помощи – компенсация за жилье и проезд к работе. В прошлом году 41 педагог получил по 87 тысяч рублей единоразовой компенсации", – продолжила министр образования Крыма.
Помимо этого, ежегодно 15 педагогов получают премию в размере 200 тысяч рублей за то, что их опыт признан самым совершенным и самым профессиональным на уровне республики.
С прошлого года в Крыму поддержку получают учиталя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ ). За каждый 100-бальный результат
педагог получает 100 тысяч рублей, а если это результат на Всероссийской олимпиаде, премия составит 150 тысяч рублей.