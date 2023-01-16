https://crimea.ria.ru/20230116/krymskim-uchitelyam-vydelyat-zemlyu-dlya-stroitelstva-individualnykh-domov-1126420690.html

В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов

В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов

Крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T17:06

2023-01-16T17:06

2023-01-16T17:25

валентина лаврик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.Министр подчеркнула, что предоставлению мер социальной поддержки педагогов в республике уделяется много внимания. Кроме разного рода выплат и иных видов материальной помощи, предоставляются и земельные участки. Такое поручение дал глава региона Сергей Аксенов в феврале прошлого года.Кроме того, выделение земли для строительства осуществляется через программу комплексного развития сельских территорий. На сегодня заявки на получение участков подали 14 человек.Министр подчеркнула, что для участия в каждой из программ существуют определенные требования как к самим соискателям, так и к пакету документов, необходимых для подачи. Ознакомиться с ними можно на сайтах администрации муниципалитетов.Говоря о мерах социальной поддержки педагогов в Крыму, Лаврик отметила результативность программы земский учитель. Только за прошлый год с ее помощью удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Учителя получили компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей.Кроме того, с 2014 года молодые специалисты получают ежемесячную выплату в размере 5,7 тысяч рублей из республиканского бюджета. Сверх этой суммы молодые специалисты Симферополя и Ялты с 2017 года получают еще пять тысяч рублей ежемесячно. А с прошлого года по 3,3 тысячи рублей дополнительно получают молодые учителя из всех муниципалитетов республики.Помимо этого, ежегодно 15 педагогов получают премию в размере 200 тысяч рублей за то, что их опыт признан самым совершенным и самым профессиональным на уровне республики.С прошлого года в Крыму поддержку получают учиталя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ ). За каждый 100-бальный результат педагог получает 100 тысяч рублей, а если это результат на Всероссийской олимпиаде, премия составит 150 тысяч рублей.Читайте также:Аксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавкиПочему преподаватели отказываются от работы в школах Крыма – мнениеДва лучших учителя Севастополя получат премии по 200 тыс рублей

https://crimea.ria.ru/20230105/aksenov-molodye-uchitelya-v-krymu-budut-poluchat-nadbavki-1126258287.html

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