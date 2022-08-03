https://crimea.ria.ru/20220803/vlasti-simferopolya-zayavili-o-nekhvatke-uchiteley-v-shkolakh-1124049430.html
Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах
Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах
В Симферополе не хватает учителей начальных классов и преподавателей русского языка и математики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замглавы... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T20:27
2022-08-03T20:27
2022-08-03T18:30
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе не хватает учителей начальных классов и преподавателей русского языка и математики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.Она отметила, что подготовка школ к новому учебному году – это не только ремонты и классы, но еще и то, "кто войдет и встанет у доски, даст знания, направит и поднимет мотивацию учащихся". То есть педагоги. А их не хватает, и масштабы проблемы растут."Около 50 молодых специалистов придут в школы города и детские сады. Этого недостаточно. У нас есть потребность в первую очередь в педагогах и учителях начальных классов, есть потребность в учителях русского языка, появляется уже потребность в педагогах по математике и так далее", – сказала Сухина."Предлагаем им проведение курсов: у нас есть такая возможность пройти переподготовку на новые федеральные образовательные стандарты. Да, мы их с удовольствием ждем", – заметила Сухина.Она подчеркнула, что проблема нехватки учителей касается не только Симферополя – это глобальный для России вопрос, решение которого требует времени."Не просто следующий год объявлен президентом РФ Годом педагога и наставника, а для того, чтобы поднять имидж учителя. Из закона об образовании убрано слово "услуга", к которой потихоньку родители так привыкли, что стали указывать, как учить, как выставлять оценки, как воспитывать. <...> Это должны делать специалисты высшего класса", – заявила представитель администрации.Но есть временная помощь от государства и дополнительные деньги к ставке от властей регионов – всего 10 700 рублей. К тому же, далеко не все выпускники идут работать, думая исключительно о зарплате, заметила Сухина."Приходит очень много молодых, перспективных, активных, живых, заинтересованных. Они работают во многих школах. И, думаю, что те, кто придут к нам в нынешнем году, задержатся у нас надолго", – заключила она.Комплексная проверка готовности образовательных учреждений Симферополя к новому учебному году началась 1 августа.
https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html
https://crimea.ria.ru/20220801/v-sevastopole-proveryat-zaschischennost-shkol-ot-ugroz-1124025696.html
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образование в крыму и севастополе, симферополь, общество
Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах
Замглавы администрации Симферополя Сухина: в школах города не хватает педагогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым.
В Симферополе не хватает учителей начальных классов и преподавателей русского языка и математики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.
Она отметила, что подготовка школ к новому учебному году – это не только ремонты и классы, но еще и то, "кто войдет и встанет у доски, даст знания, направит и поднимет мотивацию учащихся". То есть педагоги. А их не хватает, и масштабы проблемы растут.
"Около 50 молодых специалистов придут в школы города и детские сады. Этого недостаточно. У нас есть потребность в первую очередь в педагогах и учителях начальных классов, есть потребность в учителях русского языка, появляется уже потребность в педагогах по математике и так далее", – сказала Сухина.
Ставку делают не только на соотечественников из числа тех, кто закончил учебные заведения в Крыму и других регионах РФ и может преподавать как полноценный специалист, а не практикант, но и на профессионалов, приезжающих жить и работать в Крым из сопредельных территорий: ЛНР, ДНР и Украины.
"Предлагаем им проведение курсов: у нас есть такая возможность пройти переподготовку на новые федеральные образовательные стандарты. Да, мы их с удовольствием ждем", – заметила Сухина.
Она подчеркнула, что проблема нехватки учителей касается не только Симферополя – это глобальный для России вопрос, решение которого требует времени.
"Не просто следующий год объявлен президентом РФ Годом педагога и наставника, а для того, чтобы поднять имидж учителя. Из закона об образовании убрано слово "услуга", к которой потихоньку родители так привыкли, что стали указывать, как учить, как выставлять оценки, как воспитывать. <...> Это должны делать специалисты высшего класса", – заявила представитель администрации.
При этом она отметила, что такие специалисты "должны получать достойную заработную плату", но сегодня зарплаты учителей не такие большие, как хотелось бы, в особенности у молодых специалистов.
Но есть временная помощь от государства и дополнительные деньги к ставке от властей регионов – всего 10 700 рублей. К тому же, далеко не все выпускники идут работать, думая исключительно о зарплате, заметила Сухина.
"Приходит очень много молодых, перспективных, активных, живых, заинтересованных. Они работают во многих школах. И, думаю, что те, кто придут к нам в нынешнем году, задержатся у нас надолго", – заключила она.
Комплексная проверка готовности образовательных учреждений Симферополя к новому учебному году началась 1 августа.