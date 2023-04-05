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В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним
В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 05.04.2023
В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним
Российские власти в срочном порядке готовят закон о полном запрете всех видов вейпов для несовершеннолетних и планируют принять его уже 11 апреля. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T14:26
2023-04-05T14:26
закон о запрете вейпов
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
дети
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские власти в срочном порядке готовят закон о полном запрете всех видов вейпов для несовершеннолетних и планируют принять его уже 11 апреля. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты в среду. "Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних", - сказал Володин"После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на эти устройства", - добавил он.Продажу в России вейпов запустили в 2020 году. Предложение о запрете продавать их детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года.В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйВейп и импотенция: ученые обнаружили грозную связьЧем опасны пары вейпа: исследования крымских ученых
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон о запрете вейпов, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, дети, общество, новости
В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним

Володин: вейпы для несовершеннолетних могут запретить уже 11 апреля

14:26 05.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские власти в срочном порядке готовят закон о полном запрете всех видов вейпов для несовершеннолетних и планируют принять его уже 11 апреля. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты в среду.
"Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних", - сказал Володин
По словам спикера, новая норма коснется всех без исключения электронных сигарет - не только никотиносодержащих, частичный запрет на которые уже действует, но и остальной линейки таких устройств. Кроме того, закон предусматривает запрет на их рекламу и размещение на полках магазинов.
"После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на эти устройства", - добавил он.
Продажу в России вейпов запустили в 2020 году. Предложение о запрете продавать их детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года.
В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.
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Закон о запрете вейповВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и праводетиОбществоНовости
 
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