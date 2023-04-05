https://crimea.ria.ru/20230405/v-rossii-polnostyu-zapretyat-prodazhu-veypov-nesovershennoletnim-1127994330.html

В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним

В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 05.04.2023

В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним

Российские власти в срочном порядке готовят закон о полном запрете всех видов вейпов для несовершеннолетних и планируют принять его уже 11 апреля. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T14:26

2023-04-05T14:26

2023-04-05T14:26

закон о запрете вейпов

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

дети

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Российские власти в срочном порядке готовят закон о полном запрете всех видов вейпов для несовершеннолетних и планируют принять его уже 11 апреля. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты в среду. "Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних", - сказал Володин"После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на эти устройства", - добавил он.Продажу в России вейпов запустили в 2020 году. Предложение о запрете продавать их детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года.В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйВейп и импотенция: ученые обнаружили грозную связьЧем опасны пары вейпа: исследования крымских ученых

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон о запрете вейпов, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, дети, общество, новости