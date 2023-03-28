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В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики
В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики
За прошлый год в Крыму было открыто 116 уголовных дел по преступлениям, совершенным подростками. Такую статистику озвучили в Совете судей Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T15:35
2023-03-28T15:35
крым
совет судей республики крым
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статистика
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. За прошлый год в Крыму было открыто 116 уголовных дел по преступлениям, совершенным подростками. Такую статистику озвучили в Совете судей Республики Крым.По данным ведомства, всего за 2022 год было открыто 6536 уголовных дел, из них 116 – по преступлениям, совершенным подростками. 107 уголовных дел в отношении несовершеннолетних было прекращено до рассмотрения суда по разным причинам: раскаяние злоумышленника, наличие реабилитирующих оснований, привлечение к административным мерам ответственности и т.п. Наказание в виде лишения свободы получили 25 несовершеннолетних, ограничение свободы 5, исправительным работам – 22, 59 лиц в возрасте до 18 лет были осуждены условно.По оценке председателя Совета судей, заместителя председателя Верховного суда Республики Крым Виктора Склярова, это средние показатели по России."В Российской Федерации очень гуманное законодательство по отношению к несовершеннолетним, - заметил он. - У нас уголовная ответственность наступает с 16 лет. Из 361 статьи уголовного кодекса РФ всего 31 – это статьи, по которым уголовная ответственность наступает с 14 лет. Это тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые назначаются наказания больше 6 лет, то есть убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, грабежи, изнасилования и так далее".На протяжении многих лет уровень подростковой преступности в республике остается неизменным, без видимого роста. Меняется лишь состав преступлений. В последние годы, рассказал журналистам Виктор Скляров, подростки стали чаще воровать банковские карты. Связано это с тем, что по ним можно совершать покупки в магазинах на сумму до трех тысяч рублей. Кроме того, огромное количество преступлений совершается в сфере незаконного оборота наркотиков."Исходя из того анализа, который мы проводим периодически, это зависимость не только от наркотиков, но и от легких денег. Раз заработал, второй раз заработал. Он считает, что это легкие деньги: пошел, закладку сделал, тебе деньги перевели. Сейчас безналичный расчет, по телефонам, по карточкам. И это подкупает нашу молодежь. Они так думают, что ты ничем не рискуешь, ничем особо не злоупотребляешь, взял, заложил и ушел", - рассуждает председатель Совета судей.При этом убеждение, что преступления в основном совершают подростки из неблагополучных семей, является ошибочным, уверяют судьи.Наркодилеры чаще привлекают к своему ремеслу подростков из вполне благополучных, состоятельных семей, которые в перспективе могут стать не только "сотрудниками", но и клиентами. Поэтому родителям следует больше времени уделять воспитанию детей. Главный признак, который должен встревожить взрослых, - это наличие у ребенка денег непонятного происхождения.О том, как с наименьшими потерями пережить пубертатный период, РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры психологии КИПУ им. Ф. Якубова Анжелика Лучинкина. Она советует проговаривать с ребенком все, что его волнует, а в сложных ситуациях обращаться к профессиональным психологам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено делоПодросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на КубаниПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, совет судей республики крым, общество, статистика, новости, новости крыма
В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики

В Крыму за 2022 год возбуждено 116 уголовных дел в отношении подростков

15:35 28.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. За прошлый год в Крыму было открыто 116 уголовных дел по преступлениям, совершенным подростками. Такую статистику озвучили в Совете судей Республики Крым.
По данным ведомства, всего за 2022 год было открыто 6536 уголовных дел, из них 116 – по преступлениям, совершенным подростками. 107 уголовных дел в отношении несовершеннолетних было прекращено до рассмотрения суда по разным причинам: раскаяние злоумышленника, наличие реабилитирующих оснований, привлечение к административным мерам ответственности и т.п. Наказание в виде лишения свободы получили 25 несовершеннолетних, ограничение свободы 5, исправительным работам – 22, 59 лиц в возрасте до 18 лет были осуждены условно.
По оценке председателя Совета судей, заместителя председателя Верховного суда Республики Крым Виктора Склярова, это средние показатели по России.
"В Российской Федерации очень гуманное законодательство по отношению к несовершеннолетним, - заметил он. - У нас уголовная ответственность наступает с 16 лет. Из 361 статьи уголовного кодекса РФ всего 31 – это статьи, по которым уголовная ответственность наступает с 14 лет. Это тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые назначаются наказания больше 6 лет, то есть убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, грабежи, изнасилования и так далее".
На протяжении многих лет уровень подростковой преступности в республике остается неизменным, без видимого роста. Меняется лишь состав преступлений. В последние годы, рассказал журналистам Виктор Скляров, подростки стали чаще воровать банковские карты. Связано это с тем, что по ним можно совершать покупки в магазинах на сумму до трех тысяч рублей. Кроме того, огромное количество преступлений совершается в сфере незаконного оборота наркотиков.
"Исходя из того анализа, который мы проводим периодически, это зависимость не только от наркотиков, но и от легких денег. Раз заработал, второй раз заработал. Он считает, что это легкие деньги: пошел, закладку сделал, тебе деньги перевели. Сейчас безналичный расчет, по телефонам, по карточкам. И это подкупает нашу молодежь. Они так думают, что ты ничем не рискуешь, ничем особо не злоупотребляешь, взял, заложил и ушел", - рассуждает председатель Совета судей.
При этом убеждение, что преступления в основном совершают подростки из неблагополучных семей, является ошибочным, уверяют судьи.

"Даже бывают такие случаи, когда родители говорят – вот, посадите, пожалуйста, потому что мы не справляемся. Наверное, уже в семье они ведут себя так, что родители просят суд арестовать их ребенка", - заметил Виктор Скляров.

Наркодилеры чаще привлекают к своему ремеслу подростков из вполне благополучных, состоятельных семей, которые в перспективе могут стать не только "сотрудниками", но и клиентами. Поэтому родителям следует больше времени уделять воспитанию детей. Главный признак, который должен встревожить взрослых, - это наличие у ребенка денег непонятного происхождения.
О том, как с наименьшими потерями пережить пубертатный период, РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры психологии КИПУ им. Ф. Якубова Анжелика Лучинкина. Она советует проговаривать с ребенком все, что его волнует, а в сложных ситуациях обращаться к профессиональным психологам.
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