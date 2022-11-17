https://crimea.ria.ru/20221117/ni-kopeyki-bolshe-v-ssha-otvetili-na-lozh-zelenskogo-o-rakete-v-polshe-1125423570.html

"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше

"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше - РИА Новости Крым, 17.11.2022

"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше

Ложь Владимира Зеленского о ракете в Польше свидетельствует о том, что главная угроза национальной безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T18:50

2022-11-17T18:50

2022-11-17T18:59

сша

польша

украина

владимир зеленский (президент украины)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ложь Владимира Зеленского о ракете в Польше свидетельствует о том, что главная угроза национальной безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это Украина. Такое заявление сделал американский конгрессмен Трой Нельс.15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве в Польше и двух жертвах. Появились первые обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками. О том, что нет подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг. При этом президент Украины Владимир Зеленский в первый же день обвинил Россию в причасти к инциденту.По словам Троя Нельса, если Зеленскому было известно о том, что "ракета, убившая двух человек в Польше скорее всего принадлежит ПВО Украины", при этом он все равно лгал, то главная угроза нацбезопасности – это сама Украина."Польский инцидент": что Запад дал понять Украине >>Он также сделал свои выводы относительно военной поддержки Украине в свете произошедшего."Ни копейки больше", – заключил политик.Ранее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что Запад дал понять Украине на фоне "польского инцидента". Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте >>

https://crimea.ria.ru/20221117/nebenzya-ukraina-i-polsha-dobivalis-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-nato-1125407552.html

https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html

сша

польша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, польша, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире