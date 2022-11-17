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"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше
"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше - РИА Новости Крым, 17.11.2022
"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше
Ложь Владимира Зеленского о ракете в Польше свидетельствует о том, что главная угроза национальной безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T18:50
2022-11-17T18:59
сша
польша
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ложь Владимира Зеленского о ракете в Польше свидетельствует о том, что главная угроза национальной безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это Украина. Такое заявление сделал американский конгрессмен Трой Нельс.15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве в Польше и двух жертвах. Появились первые обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками. О том, что нет подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг. При этом президент Украины Владимир Зеленский в первый же день обвинил Россию в причасти к инциденту.По словам Троя Нельса, если Зеленскому было известно о том, что "ракета, убившая двух человек в Польше скорее всего принадлежит ПВО Украины", при этом он все равно лгал, то главная угроза нацбезопасности – это сама Украина."Польский инцидент": что Запад дал понять Украине &gt;&gt;Он также сделал свои выводы относительно военной поддержки Украине в свете произошедшего."Ни копейки больше", – заключил политик.Ранее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что Запад дал понять Украине на фоне "польского инцидента". Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221117/nebenzya-ukraina-i-polsha-dobivalis-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-nato-1125407552.html
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сша, польша, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире
"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше

В конгрессе США призвали отказаться от помощи Киеву после лжи Зеленского о ракете в Польше

18:50 17.11.2022 (обновлено: 18:59 17.11.2022)
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© SERGEI SUPINSKY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ложь Владимира Зеленского о ракете в Польше свидетельствует о том, что главная угроза национальной безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это Украина. Такое заявление сделал американский конгрессмен Трой Нельс.
15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве в Польше и двух жертвах. Появились первые обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками. О том, что нет подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг. При этом президент Украины Владимир Зеленский в первый же день обвинил Россию в причасти к инциденту.
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
09:59
Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО
По словам Троя Нельса, если Зеленскому было известно о том, что "ракета, убившая двух человек в Польше скорее всего принадлежит ПВО Украины", при этом он все равно лгал, то главная угроза нацбезопасности – это сама Украина.
"Если Зеленский знал об этом и решил солгать, то самая большая угроза национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, – это Украина, втягивающая нас в третью мировую войну", — написал Нельс в Twitter.
"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине >>
Он также сделал свои выводы относительно военной поддержки Украине в свете произошедшего.
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 15:18
Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
"Ни копейки больше", – заключил политик.
Ранее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что Запад дал понять Украине на фоне "польского инцидента".
Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте >>
 
СШАПольшаУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)В мире
 
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