https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html
Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте
Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте
Польский инцидент с ракетой и комментарий, последовавший со стороны украинского президента Владимира Зеленского, являются опасной провокацией и очень крупной... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T10:06
2022-11-16T10:06
2022-11-16T10:06
мнения
политика
польша
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Польский инцидент с ракетой и комментарий, последовавший со стороны украинского президента Владимира Зеленского, являются опасной провокацией и очень крупной ошибкой с его стороны. Однако Запад, хоть и дистанционировался от "огнеопасных" заявлений, простит марионеточному Киеву и это. Такое мнение выразил вице-председатель Совфеда РФ Контантин Косачев.Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету. При этом президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место"."Запомните эти слова, сказанные вечером, и наложите их на выяснившуюся утром реальность. Это слова безответственного провокатора, использующего любую возможность, чтобы втянуть в вооруженный конфликт третьи страны, начиная от США и НАТО и заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией. Это слова не президента, но человека в зеленой майке, несущего взрывоопасную чушь. Настолько опасную по своим последствиям, что от нее уже открещиваются те же США с НАТО", - прокомментировал Косачев заявление Зеленского в своем Telegram-канале.При этом, по мнению сенатора, дальнейший сценарий предсказуем. Хотя западники "сквозь зубы вынуждены будут признать, что в Польше упали именно украинские С-300", тем не менее общая риторика о "российской угрозе" для восточноевропейских стран и в целом для коллективной безопасности НАТО не изменится. На этом фоне на Украину продолжатся поставки вооружений, в том числе наступательных, уверен Косачев."За это и держат на своем месте провокатора Зеленского. Как до того привели к власти провокатора Порошенко. Но тот хотя бы видел границы. Этот - нет. Разница, пусть и небольшая, есть. Запомните слова Зеленского. Так крупно он еще не ошибался. Так огнеопасно он до сих пор не зажигал. Но и это ему спишут. Зеленая майка как символ вседозволенности, безответственности и безнаказанности", - констатировал Косачев.
https://crimea.ria.ru/20221116/upavshaya-v-polshe-raketa-glavnye-zayavleniya-k-etomu-chasu-1125390626.html
https://crimea.ria.ru/20221116/erdogan-ozvuchil-pozitsiyu-nato-o-prichastnosti-rossii-k-intsidentu-v-polshe--1125391050.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, политика, польша, украина, владимир зеленский (президент украины)
Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте
Косачев высказался о польском инциденте и спрогнозировал итог разбирательства
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Польский инцидент с ракетой и комментарий, последовавший со стороны украинского президента Владимира Зеленского, являются опасной провокацией и очень крупной ошибкой с его стороны. Однако Запад, хоть и дистанционировался от "огнеопасных" заявлений, простит марионеточному Киеву и это. Такое мнение выразил вице-председатель Совфеда РФ Контантин Косачев.
Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты
, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией
, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету. При этом президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место".
"Запомните эти слова, сказанные вечером, и наложите их на выяснившуюся утром реальность. Это слова безответственного провокатора, использующего любую возможность, чтобы втянуть в вооруженный конфликт третьи страны, начиная от США и НАТО и заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией. Это слова не президента, но человека в зеленой майке, несущего взрывоопасную чушь. Настолько опасную по своим последствиям, что от нее уже открещиваются те же США с НАТО", - прокомментировал Косачев заявление Зеленского в своем Telegram-канале.
При этом, по мнению сенатора, дальнейший сценарий предсказуем. Хотя западники "сквозь зубы вынуждены будут признать, что в Польше упали именно украинские С-300", тем не менее общая риторика о "российской угрозе" для восточноевропейских стран и в целом для коллективной безопасности НАТО не изменится. На этом фоне на Украину продолжатся поставки вооружений, в том числе наступательных, уверен Косачев.
"За это и держат на своем месте провокатора Зеленского. Как до того привели к власти провокатора Порошенко. Но тот хотя бы видел границы. Этот - нет. Разница, пусть и небольшая, есть. Запомните слова Зеленского. Так крупно он еще не ошибался. Так огнеопасно он до сих пор не зажигал. Но и это ему спишут. Зеленая майка как символ вседозволенности, безответственности и безнаказанности", - констатировал Косачев.