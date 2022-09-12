https://crimea.ria.ru/20220912/kak-protivostoyat-aktivnoy-propagande-natsionalizma---vzglyad-iz-kryma-1124480342.html
Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма
Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма
В период активной пропаганды национализма со стороны ряда европейских и западных государств, в России необходим честный диалог с молодежью, которая находится на РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T16:21
2022-09-12T16:21
2022-09-12T15:52
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В период активной пропаганды национализма со стороны ряда европейских и западных государств, в России необходим честный диалог с молодежью, которая находится на стадии формирования гражданской позиции. Такое мнение выразил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Бобкова, символика и характерное поведение, свойственное приверженцам национализма, сегодня все чаще встречаются в повседневной жизни и стали "элементом быта целых групп" населения и даже государств. При этом националистические проявления очень близки к следующей крайней форме политического движения – нацизму, отметил Бобков."В условиях современных средств массовой информации и их воздействия на сознание людей, в условиях вызовов экономического характера, к сожалению, нацизм все более осознанно становится частью политики целого ряда государств, в том числе Украины", – сказал он.При этом под угрозой в первую очередь находится молодежь, поскольку именно в этом возрасте людьми легче всего манипулировать."Под ударом прежде всего находится та часть общества, которая с точки зрения гражданской позиции созревает в этот период. Дело не в том, что молодежь XXI века особенно подвержена, нет, вы помните, что в революцию XX века первыми на стачки выходили гимназисты или студенты, потому что это возраст такой", – считает Бобков.В связи с этим патриотическое воспитание в школе и такие нововведения как "Разговоры о важном" и торжественные линейки с поднятием флага и исполнением гимна, особенно актуальны сегодня, уверен он.Ранее социолог, руководитель Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева рассказала, почему российские учебники истории нуждаются в корректировке.
https://crimea.ria.ru/20220814/rossiya-dolzhna-poborotsya-za-umy-molodezhi--goskomitet-molodezhnoy-politiki-1124153671.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мнения, российская федерация (россия, рф), государственный совет рк (госсовет)
Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма
Владимир Бобков: в период пропаганды национализма нужен честный диалог с молодежью
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым
. В период активной пропаганды национализма со стороны ряда европейских и западных государств, в России необходим честный диалог с молодежью, которая находится на стадии формирования гражданской позиции. Такое мнение выразил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Бобкова, символика и характерное поведение, свойственное приверженцам национализма, сегодня все чаще встречаются в повседневной жизни и стали "элементом быта целых групп" населения и даже государств. При этом националистические проявления очень близки к следующей крайней форме политического движения – нацизму, отметил Бобков.
"В условиях современных средств массовой информации и их воздействия на сознание людей, в условиях вызовов экономического характера, к сожалению, нацизм все более осознанно становится частью политики целого ряда государств, в том числе Украины", – сказал он.
При этом под угрозой в первую очередь находится молодежь, поскольку именно в этом возрасте людьми легче всего манипулировать.
"Под ударом прежде всего находится та часть общества, которая с точки зрения гражданской позиции созревает в этот период. Дело не в том, что молодежь XXI века особенно подвержена, нет, вы помните, что в революцию XX века первыми на стачки выходили гимназисты или студенты, потому что это возраст такой", – считает Бобков.
В связи с этим патриотическое воспитание в школе и такие нововведения как "Разговоры о важном" и торжественные линейки с поднятием флага и исполнением гимна, особенно актуальны сегодня, уверен он.
"На мой взгляд, молодежь ждет откровенного разговора, прежде всего о том, что является самым главным вызовом той жизни, частью которой они являются", – заключил вице-спикер.
Ранее социолог, руководитель Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева рассказала, почему российские учебники истории нуждаются в корректировке
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