https://crimea.ria.ru/20240425/fsb-i-politsiya-v-sevastopole-nakryli-sotnyu-nezakonnykh-migrantov-1136848084.html
ФСБ и полиция в Севастополе накрыли сотню незаконных мигрантов
ФСБ и полиция в Севастополе накрыли сотню незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 25.04.2024
ФСБ и полиция в Севастополе накрыли сотню незаконных мигрантов
По итогам рейдов, проведенных сотрудниками УФСБ и полиции, в Севастополе за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 99 иностранцев, РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T14:32
2024-04-25T14:32
2024-04-25T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. По итогам рейдов, проведенных сотрудниками УФСБ и полиции, в Севастополе за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 99 иностранцев, а также возбудили уголовное дело о подделке документов гражданами из Средней Азии. Об этом сообщили в региональном УМВД.Этому предшествовали рейды на строительные объекты и места компактного пребывания иностранных граждан в городе. Их провели сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму УМВД России и работники УФСБ, в том числе управления по Черноморскому флоту. По результатам проверок административные протоколы в отношении 99 иностранцев были составлены за нарушение правил миграционного учета, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности, несоблюдение сроков обращения за оформлением патента, а также в связи с несоответствием реальной деятельности и заявленной цели въезда в Россию.По данным ведомства, в ходе проверки документов иностранных граждан были выявлены 8 миграционных карт с признаками подделки, по данным фактам сейчас проводятся проверки.На данный момент троим иностранцам запретили теперь въезд в Россию, у 13 человек аннулировали вид иностранного гражданина, а еще один мигрант лишился разрешения на временное проживание в РФ.Кроме того, административное наказание понесут 13 севастопольцев "за предоставление жилого помещения иностранцам, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда". Нарушено было законодательство и в части миграционного учета.Накануне в региональном МВД сообщили о задержании в Севастополе мигранта из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения и грабежа на материковой части России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости, новости крыма, мигранты, нелегальные мигранты, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), умвд россии по севастополю
ФСБ и полиция в Севастополе накрыли сотню незаконных мигрантов
Почти 100 незаконных мигрантов в Севастополе ответят за нарушения законодательства
14:32 25.04.2024 (обновлено: 14:37 25.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. По итогам рейдов, проведенных сотрудниками УФСБ и полиции, в Севастополе за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 99 иностранцев, а также возбудили уголовное дело о подделке документов гражданами из Средней Азии. Об этом сообщили в региональном УМВД.
"В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту предоставления поддельных документов и привлекла к ответственности 99 иностранцев за нарушения миграционного законодательства", – говорится в сообщении.
Этому предшествовали рейды на строительные объекты и места компактного пребывания иностранных граждан в городе. Их провели сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму УМВД России и работники УФСБ, в том числе управления по Черноморскому флоту.
По результатам проверок административные протоколы в отношении 99 иностранцев были составлены за нарушение правил миграционного учета, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности, несоблюдение сроков обращения за оформлением патента, а также в связи с несоответствием реальной деятельности и заявленной цели въезда в Россию.
"Кроме того, по факту предоставления четырьмя гражданами Средней Азии бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства с признаками подделки, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.327 УК РФ", – уточнили в полиции.
По данным ведомства, в ходе проверки документов иностранных граждан были выявлены 8 миграционных карт с признаками подделки, по данным фактам сейчас проводятся проверки.
На данный момент троим иностранцам запретили теперь въезд в Россию, у 13 человек аннулировали вид иностранного гражданина, а еще один мигрант лишился разрешения на временное проживание в РФ.
Кроме того, административное наказание понесут 13 севастопольцев "за предоставление жилого помещения иностранцам, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда". Нарушено было законодательство и в части миграционного учета.
Накануне в региональном МВД сообщили о задержании
в Севастополе мигранта из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения и грабежа на материковой части России.
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