https://crimea.ria.ru/20240425/fsb-i-politsiya-v-sevastopole-nakryli-sotnyu-nezakonnykh-migrantov-1136848084.html

ФСБ и полиция в Севастополе накрыли сотню незаконных мигрантов

ФСБ и полиция в Севастополе накрыли сотню незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 25.04.2024

ФСБ и полиция в Севастополе накрыли сотню незаконных мигрантов

По итогам рейдов, проведенных сотрудниками УФСБ и полиции, в Севастополе за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 99 иностранцев, РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T14:32

2024-04-25T14:32

2024-04-25T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. По итогам рейдов, проведенных сотрудниками УФСБ и полиции, в Севастополе за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 99 иностранцев, а также возбудили уголовное дело о подделке документов гражданами из Средней Азии. Об этом сообщили в региональном УМВД.Этому предшествовали рейды на строительные объекты и места компактного пребывания иностранных граждан в городе. Их провели сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму УМВД России и работники УФСБ, в том числе управления по Черноморскому флоту. По результатам проверок административные протоколы в отношении 99 иностранцев были составлены за нарушение правил миграционного учета, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности, несоблюдение сроков обращения за оформлением патента, а также в связи с несоответствием реальной деятельности и заявленной цели въезда в Россию.По данным ведомства, в ходе проверки документов иностранных граждан были выявлены 8 миграционных карт с признаками подделки, по данным фактам сейчас проводятся проверки.На данный момент троим иностранцам запретили теперь въезд в Россию, у 13 человек аннулировали вид иностранного гражданина, а еще один мигрант лишился разрешения на временное проживание в РФ.Кроме того, административное наказание понесут 13 севастопольцев "за предоставление жилого помещения иностранцам, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда". Нарушено было законодательство и в части миграционного учета.Накануне в региональном МВД сообщили о задержании в Севастополе мигранта из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения и грабежа на материковой части России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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