https://crimea.ria.ru/20240419/krymchanka-poluchila-ugolovnoe-delo-za-nelegalnuyu-registratsiyu-migrantov-1136679827.html

Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов

Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов

50-летняя жительница Симферополя незаконно зарегистрировала десять мигрантов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T10:18

2024-04-19T10:18

2024-04-19T10:18

нелегальные мигранты

миграционная политика

мигранты

мвд по республике крым

симферополь

закон и право

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Симферополя незаконно зарегистрировала десять мигрантов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет, сейчас она находится под подпиской о невыезде.15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Комментируя новую норму спикер Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что она упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов. По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем и направлена на безопасность крымчан. Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала годаВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегаловПутин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, мвд по республике крым, симферополь, закон и право, новости крыма, крым