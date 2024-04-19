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Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов
Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов
50-летняя жительница Симферополя незаконно зарегистрировала десять мигрантов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T10:18
2024-04-19T10:18
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Симферополя незаконно зарегистрировала десять мигрантов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет, сейчас она находится под подпиской о невыезде.15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Комментируя новую норму спикер Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что она упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов. По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем и направлена на безопасность крымчан. Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала годаВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегаловПутин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, мвд по республике крым, симферополь, закон и право, новости крыма, крым
Крымчанка получила уголовное дело за нелегальную регистрацию мигрантов

Жительница Симферополя попалась на нелегальной регистрации десятка мигрантов

10:18 19.04.2024
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Симферополя незаконно зарегистрировала десять мигрантов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

"Установлено, что 50-летняя жительница Симферополя на протяжении прошлого года незаконно зарегистрировала по месту своего проживания 10 граждан государства в Центральной Азии, заведомо зная, что проживать они там не будут. Подозреваемая направила в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания, при этом помещение не выделила", - говорится в сообщении.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.
Комментируя новую норму спикер Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что она упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов. По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем и направлена на безопасность крымчан.
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