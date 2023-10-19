https://crimea.ria.ru/20231019/dron-razvedchik-ssha-poteryal-svyaz-pri-popytke-podletet-k-krymu-1132195350.html

Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму

Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk во время полета над Черным морем подал сигнал тревоги при попытке приблизиться к Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T11:52

2023-10-19T11:52

2023-10-19T12:20

беспилотник (бпла, дрон)

сша

черное море

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk во время полета над Черным морем подал сигнал тревоги при попытке приблизиться к Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала FlightRadar24.Согласно полученной информации, дрон-разведчик подал специальный сигнал 7600, означающий потерю связи, затем начал отдаться от Крыма и лететь в сторону итальянского острова Сицилия.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начали на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. По словам главы государства, эту миссию осуществляют истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Путин также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря американского разведывательного БПЛА Global Hawk. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя американский дрон выполнил разворот и удалился от границы.По данным Flightradar24, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю.За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныРоссийские войска усилят самолетами новой модификации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), сша, черное море, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, воздушно-космический силы (вкс)