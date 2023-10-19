https://crimea.ria.ru/20231019/dron-razvedchik-ssha-poteryal-svyaz-pri-popytke-podletet-k-krymu-1132195350.html
Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму
Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk во время полета над Черным морем подал сигнал тревоги при попытке приблизиться к Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T11:52
2023-10-19T11:52
2023-10-19T12:20
беспилотник (бпла, дрон)
сша
черное море
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk во время полета над Черным морем подал сигнал тревоги при попытке приблизиться к Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала FlightRadar24.Согласно полученной информации, дрон-разведчик подал специальный сигнал 7600, означающий потерю связи, затем начал отдаться от Крыма и лететь в сторону итальянского острова Сицилия.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начали на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. По словам главы государства, эту миссию осуществляют истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Путин также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря американского разведывательного БПЛА Global Hawk. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя американский дрон выполнил разворот и удалился от границы.По данным Flightradar24, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю.За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныРоссийские войска усилят самолетами новой модификации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), сша, черное море, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, воздушно-космический силы (вкс)
Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму
Американский дрон-разведчик Global Hawk подал сигнал бедствия у берегов Крыма
11:52 19.10.2023 (обновлено: 12:20 19.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk во время полета над Черным морем подал сигнал тревоги при попытке приблизиться к Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала FlightRadar24.
Согласно полученной информации, дрон-разведчик подал специальный сигнал 7600, означающий потерю связи, затем начал отдаться от Крыма и лететь в сторону итальянского острова Сицилия.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начали на постоянной основе патрулирование
в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. По словам главы государства, эту миссию осуществляют истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Путин также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.
В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря американского разведывательного БПЛА Global Hawk. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя американский дрон выполнил разворот и удалился от границы.
По данным Flightradar24, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю.
За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки.
Как заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".
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