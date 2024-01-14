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Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского

Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T22:07

2024-01-14T22:07

2024-01-14T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира".Глава офиса Зеленского на пресс-конференции в Давосе заявил, что планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов. Первый саммит будет сконцентрирован на каждом из девяти пунктов украинской "формулы мира". По словам Ермака, на втором саммите мировых лидеров уже будет план, который они смогут доработать и утвердить.Конкретных дат саммитов глава офиса Зеленского не привел.Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовБудет означать объявление войны: Медведев предостерег БританиюЗеленскому поступило предложение от президента Аргентины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, украина, в мире, политика, владимир зеленский (президент украины), новости, россия