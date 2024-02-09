https://crimea.ria.ru/20240209/rossiya-zaschischaet-svoikh-lyudey-i-obschee-buduschee---putin-1134816473.html
Россия защищает своих людей и общее будущее - Путин
Россия защищает своих людей и общее будущее - Путин - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Россия защищает своих людей и общее будущее - Путин
Россия сегодня защищает себя, своих людей и общее будущее, она ни на кого не нападает. Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T07:21
2024-02-09T07:21
2024-02-09T07:27
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Россия сегодня защищает себя, своих людей и общее будущее, она ни на кого не нападает. Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.Российский лидер подчеркнул, что войну начала Украина, цель России - прекратить ее."Войну начали они в 2014 году. Наша цель - прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", - сказал Путин.При этом он акцентировал, что втягивание России в глобальную войну противоречит здравому смыслу, это поставит на грань уничтожения все человечество."Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", - сказал Путин.6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – ПутинИнтервью Путина Такеру Карлсону: чего боится ЗападПутин высказался о "формуле мира" Зеленского
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РИА Новости Крым
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Россия защищает своих людей и общее будущее - Путин
Путин: Россия сегодня защищает своих людей и общее будущее
07:21 09.02.2024 (обновлено: 07:27 09.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Россия сегодня защищает себя, своих людей и общее будущее, она ни на кого не нападает. Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"Очень легко, если речь идет о защите себя и своей семьи, своей Родины. Мы ни на кого не нападаем. С чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донбассе – вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", - приводит слова Путина РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что войну начала Украина, цель России - прекратить ее.
"Войну начали они в 2014 году. Наша цель - прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", - сказал Путин.
При этом он акцентировал, что втягивание России в глобальную войну противоречит здравому смыслу, это поставит на грань уничтожения все человечество.
"Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", - сказал Путин.
6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля. В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.
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