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Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо
Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T11:20
2024-05-22T11:20
служба внешней разведки (свр)
покушение на роберта фицо
роберт фицо
сша
европейский союз (ес)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявили в Службе внешней разведки РФ.По информации ведомства, поступающие в СВР России данные говорят о растущем раздражении руководства США и ЕС процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил. В Службе привели аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые "пытались идти против мейнстрима". Также отмечается, что США и их европейские союзники настойчиво продвигают версию "преступника-одиночки", недовольного "снижением уровня демократии" в Словакии. "По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в "нужное русло". Ставится задача исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более возможного "внешнего следа" в совершенном теракте", - заключили в ведомстве.Покушение на премьера Словакии ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлов. После выездного заседания правительства политик вышел к приветствовавшим его людям, где из толпы в него выстрелили несколько раз.Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость и попал в операционную в критическом для жизни состоянии. Известно, что врачи долго не могли остановить кровь, и он перенес сложную операцию. Причем сведения о состоянии словацкого премьера на протяжении всего минувшего дня после покушения были весьма противоречивые.Утром 16 мая замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куфф сообщил, что "состояние премьера после покушения оценивается как стабильное". Одновременно словацкие СМИ со ссылкой на источник в больнице сообщают, что угроза для жизни сохраняется.Позже министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьера Словакии было спланировано заранее. По данным МВД Словакии, стрелявшему уже предъявлено обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань расколаМаски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо
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РИА Новости Крым
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служба внешней разведки (свр), покушение на роберта фицо, роберт фицо, сша, европейский союз (ес), политика, в мире, новости
Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо

СВР назвала покушение на Фицо открытым политическим террором глобалистов против оппонентов

11:20 22.05.2024
 
© Jan Kroslák / TASR via APСпасатели доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица, центральная Словакия, среда, 15 мая 2024 года
Спасатели доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица, центральная Словакия, среда, 15 мая 2024 года
© Jan Kroslák / TASR via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявили в Службе внешней разведки РФ.
По информации ведомства, поступающие в СВР России данные говорят о растущем раздражении руководства США и ЕС процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил.
"Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", - отмечают в СВР.
В Службе привели аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые "пытались идти против мейнстрима".
Также отмечается, что США и их европейские союзники настойчиво продвигают версию "преступника-одиночки", недовольного "снижением уровня демократии" в Словакии.
"По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в "нужное русло". Ставится задача исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более возможного "внешнего следа" в совершенном теракте", - заключили в ведомстве.

Покушение на премьера Словакии Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлов. После выездного заседания правительства политик вышел к приветствовавшим его людям, где из толпы в него выстрелили несколько раз.
Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость и попал в операционную в критическом для жизни состоянии. Известно, что врачи долго не могли остановить кровь, и он перенес сложную операцию. Причем сведения о состоянии словацкого премьера на протяжении всего минувшего дня после покушения были весьма противоречивые.
Утром 16 мая замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куфф сообщил, что "состояние премьера после покушения оценивается как стабильное". Одновременно словацкие СМИ со ссылкой на источник в больнице сообщают, что угроза для жизни сохраняется.
Позже министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьера Словакии было спланировано заранее. По данным МВД Словакии, стрелявшему уже предъявлено обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.
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Служба внешней разведки (СВР)Покушение на Роберта ФицоРоберт ФицоСШАЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаВ миреНовости
 
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