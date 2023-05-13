https://crimea.ria.ru/20230513/kak-sevastopol-otmetil-240-letie-chernomorskogo-flota-1128708261.html

Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флота

Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флота - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флота

Торжественное построение на главной площади, молебен и награждение героев, дефиле военных оркестров. Эти и другие мероприятия прошли в Севастополе, где сегодня... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T18:36

2023-05-13T18:36

2023-05-13T18:36

армия и флот

военно-морской флот рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

михаил развожаев

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Торжественное построение на главной площади, молебен и награждение героев, дефиле военных оркестров. Эти и другие мероприятия прошли в Севастополе, где сегодня празднуют 240-й годовщину со дня основания Черноморского флота, подробностями поделились в отделе информационного обеспечения ЧФ.Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях ЧФ, после чего во Владимирском соборе, усыпальнице адмиралов, прошел молебен во славу Черноморского флота.На главной площади Севастополя, носящей имя легендарного флотоводца, вице-адмирала Нахимова, прошло праздничное построение моряков. Черноморцев лично поздравил командующий флотом, вице-адмирал Виктор Соколов. Некоторым военнослужащим он вручил государственные награды РФ и ведомственные награды Минобороны России.Здесь же в центре города прошло дефиле военных духовых оркестров Севастопольского гарнизона. Кроме того, в театре флота им. Бориса Лавренева состоялась премьера спектакля "Песнь о черноморцах", в Доме офицеров – праздничный концерт, а в музее ЧФ открылась выставка "Какая честь служить флоту Черноморскому".С праздником моряков-черноморцев поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По традиции свежие цветы в этот день легли у подножия памятника императрице Екатерине II. Также моряки соединений и воинских частей ЧФ возложили цветы к памятникам и бюстам вице-адмиралу Клокачеву, адмиралам Корнилову, Нахимову и Лазареву, Казарскому, Ушакову, Сенявину и Кузнецову, а также матросу Кошке, разведчикам, подводникам и авиаторам Черноморского флота и защитникам Севастополя в годы героической обороны города в 1941-1942 гг.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал проведение ряда мероприятий по случаю 240-летия ЧФ, однако не уточнил, что это будет и когда именно.Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: праздник, история, современность Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году

https://crimea.ria.ru/20230513/den-chernomorskogo-flota-rossii-prazdnik-istoriya-sovremennost-1123206932.html

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армия и флот, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма