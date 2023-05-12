https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-poluchit-chetyre-novykh-korablya-v-etom-godu-1128679842.html

Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году

Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году

Состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T10:59

2023-05-12T10:59

2023-05-12T11:03

виктор соколов

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.Командующий также отметил, что с 2018 по 2021 годы силами и средствами ЧФ были обеспечены испытания перспективных морских зенитно-артиллерийских комплексов, морского подводного оружия и оружия воздушного базирования. Были также испытаны морские робототехнические комплексы с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, одним из предназначений которых является обнаружение и классификация мин."Специалистами флота были успешно проведены испытания и опытная эксплуатация новейших гидроакустических и радиолокационных комплексов ВМФ, использующих различные, в том числе нетрадиционные, методы обнаружения", – добавил он.Говоря об оценке эффективности применяемых вооружений, вице-адмирал отметил высокие показатели, которые продемонстрировали при решении боевых задач многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации ЧФ.Эти машины предназначены для поражения воздушных, надводных и наземных целей, в том числе прикрытых средствами ПВО инфраструктурных объектов. Су-30СМ оснащены широкой номенклатурой вооружений и отличаются сверхманевренностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУБудут ли праздновать день Черноморского флота в СевастополеНад аэродромом Бельбек в Севастополе сбит беспилотник

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виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости, новости, крым, черное море