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Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году
Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году
Состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T10:59
2023-05-12T10:59
2023-05-12T11:03
виктор соколов
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.Командующий также отметил, что с 2018 по 2021 годы силами и средствами ЧФ были обеспечены испытания перспективных морских зенитно-артиллерийских комплексов, морского подводного оружия и оружия воздушного базирования. Были также испытаны морские робототехнические комплексы с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, одним из предназначений которых является обнаружение и классификация мин."Специалистами флота были успешно проведены испытания и опытная эксплуатация новейших гидроакустических и радиолокационных комплексов ВМФ, использующих различные, в том числе нетрадиционные, методы обнаружения", – добавил он.Говоря об оценке эффективности применяемых вооружений, вице-адмирал отметил высокие показатели, которые продемонстрировали при решении боевых задач многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации ЧФ.Эти машины предназначены для поражения воздушных, надводных и наземных целей, в том числе прикрытых средствами ПВО инфраструктурных объектов. Су-30СМ оснащены широкой номенклатурой вооружений и отличаются сверхманевренностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУБудут ли праздновать день Черноморского флота в СевастополеНад аэродромом Бельбек в Севастополе сбит беспилотник
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виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости, новости, крым, черное море
Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году
Соколов: ЧФ получит три новейших малых ракетных и один патрульный корабль в 2023 году
10:59 12.05.2023 (обновлено: 11:03 12.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
"В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших малых ракетных корабля серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также патрульный корабль", – сказал Соколов в интервью газете "Красная звезда".
Командующий также отметил, что с 2018 по 2021 годы силами и средствами ЧФ были обеспечены испытания перспективных морских зенитно-артиллерийских комплексов, морского подводного оружия и оружия воздушного базирования. Были также испытаны морские робототехнические комплексы с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, одним из предназначений которых является обнаружение и классификация мин.
"Специалистами флота были успешно проведены испытания и опытная эксплуатация новейших гидроакустических и радиолокационных комплексов ВМФ, использующих различные, в том числе нетрадиционные, методы обнаружения", – добавил он.
Говоря об оценке эффективности применяемых вооружений, вице-адмирал отметил высокие показатели, которые продемонстрировали при решении боевых задач многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации ЧФ.
Эти машины предназначены для поражения воздушных, надводных и наземных целей, в том числе прикрытых средствами ПВО инфраструктурных объектов. Су-30СМ оснащены широкой номенклатурой вооружений и отличаются сверхманевренностью.
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