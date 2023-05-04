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Над аэродромом Бельбек в Севастополе сбит беспилотник
Над аэродромом Бельбек в Севастополе сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Над аэродромом Бельбек в Севастополе сбит беспилотник
В четверг вечером российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T19:19
2023-05-04T19:19
2023-05-04T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В четверг вечером российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, ситуация находится под контролем, объекты не повреждены.Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. Предыдущая попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сработали системы ПВОРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники
https://crimea.ria.ru/20230408/v-feodosii-srabotala-pvo-1128058130.html
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севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, пво, армия и флот, новости крыма, беспилотник (дрон), крым
Над аэродромом Бельбек в Севастополе сбит беспилотник
Развожаев: российские ПВО в четверг сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек
19:19 04.05.2023 (обновлено: 19:32 04.05.2023)