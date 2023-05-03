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В Крыму сработали системы ПВО - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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В Крыму сработали системы ПВО
В Крыму сработали системы ПВО - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Крыму сработали системы ПВО
Системы ПВО отработали на юго-востоке Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T18:48
2023-05-03T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Системы ПВО отработали на юго-востоке Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В свою очередь советник главы РК Олег Крючков добавил, что были сбиты два ударных беспилотника."Силами ПВО сбиты два ударных БПЛА. Доверяйте только официальным источникам информации. Не выкладывайте видео работы ПВО", - говорится в сообщении Крючкова в Telegram.ВСУ предпринимают регулярные попытки атаковать приграничные районы РФ, в том числе Крым. Предыдущая попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 1 мая.В комментарии РИА Новости Крым капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим" не только в зоне СВО, но и в приграничных к боевым действиям регионах, а также в Крыму и Севастополе, где следует быть готовыми к активности диверсионных групп и залетам вражеских беспилотников ближе к майским праздникам.Подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов, в свою очередь, отметил, что защититься от беспилотников, атакующих регионы России, поможет комплексный подход к обороне с использованием визуальных постов и альтернативных средств обнаружения БПЛА, использующих акустические или тепловые данные.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздникиКак Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваЗахарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов, пво, украина, новости крыма, армия и флот
В Крыму сработали системы ПВО

Аксенов: силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма

18:48 03.05.2023 (обновлено: 19:06 03.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Системы ПВО отработали на юго-востоке Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь советник главы РК Олег Крючков добавил, что были сбиты два ударных беспилотника.
"Силами ПВО сбиты два ударных БПЛА. Доверяйте только официальным источникам информации. Не выкладывайте видео работы ПВО", - говорится в сообщении Крючкова в Telegram.
ВСУ предпринимают регулярные попытки атаковать приграничные районы РФ, в том числе Крым. Предыдущая попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 1 мая.
В комментарии РИА Новости Крым капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим" не только в зоне СВО, но и в приграничных к боевым действиям регионах, а также в Крыму и Севастополе, где следует быть готовыми к активности диверсионных групп и залетам вражеских беспилотников ближе к майским праздникам.
Подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов, в свою очередь, отметил, что защититься от беспилотников, атакующих регионы России, поможет комплексный подход к обороне с использованием визуальных постов и альтернативных средств обнаружения БПЛА, использующих акустические или тепловые данные.
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