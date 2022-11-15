https://crimea.ria.ru/20221115/psb-profinansiroval-stroitelstvo-novykh-sudov-na-kerchenskom-zavode-1125367726.html

ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе

ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе - РИА Новости Крым, 15.11.2022

ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе

Опорный банк оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей керченского судостроительного завода, а также... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T10:02

2022-11-15T10:02

2022-11-15T10:02

промсвязьбанк (псб)

крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Опорный банк оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия. Как сообщает пресс-служба ПСБ, заводу установлен кредитно-гарантийный лимит.За время работы на территории республики банк провел всесторонний анализ потребностей клиентов отрасли, адаптировал продуктовую линейку, разработал инструменты для оперативного принятия решений по кредитованию предприятий, нарастил клиентскую базу и объемы поддержки, говорится в сообщении."ПСБ принимает активное участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов на территории Крыма, в том числе, оказывает всестороннюю поддержку предприятиям судостроения. Банк осуществляет финансирование предприятий отрасли на цели строительства современных судов, проектов по модернизации и диверсификации производства", - уточнили в пресс-службе.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru4CQwVszH9pQNrmM2doJ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, керчь