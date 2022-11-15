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ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе
ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе - РИА Новости Крым, 15.11.2022
ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе
Опорный банк оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей керченского судостроительного завода, а также... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:02
2022-11-15T10:02
промсвязьбанк (псб)
крым
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Опорный банк оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия. Как сообщает пресс-служба ПСБ, заводу установлен кредитно-гарантийный лимит.За время работы на территории республики банк провел всесторонний анализ потребностей клиентов отрасли, адаптировал продуктовую линейку, разработал инструменты для оперативного принятия решений по кредитованию предприятий, нарастил клиентскую базу и объемы поддержки, говорится в сообщении."ПСБ принимает активное участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов на территории Крыма, в том числе, оказывает всестороннюю поддержку предприятиям судостроения. Банк осуществляет финансирование предприятий отрасли на цели строительства современных судов, проектов по модернизации и диверсификации производства", - уточнили в пресс-службе.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru4CQwVszH9pQNrmM2doJ
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промсвязьбанк (псб), крым, керчь

ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе

10:02 15.11.2022
 
© Пресс-служба ПромсвязьбанкаЛоготип "Промсвязьбанка"
Логотип Промсвязьбанка
© Пресс-служба Промсвязьбанка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Опорный банк оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия. Как сообщает пресс-служба ПСБ, заводу установлен кредитно-гарантийный лимит.
"Судостроительный завод имени Б. Бутомы является одним из крупнейших промышленных предприятий республики - это мощная современная верфь, способная к реализации самых сложных проектов. Предоставленное ПСБ финансирование позволит заводу модернизировать судостроительные и судоремонтные мощности, обеспечить выпуск необходимых образцов современных морских судов", — сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя ПСБ Наталию Юдину.
За время работы на территории республики банк провел всесторонний анализ потребностей клиентов отрасли, адаптировал продуктовую линейку, разработал инструменты для оперативного принятия решений по кредитованию предприятий, нарастил клиентскую базу и объемы поддержки, говорится в сообщении.
"ПСБ принимает активное участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов на территории Крыма, в том числе, оказывает всестороннюю поддержку предприятиям судостроения. Банк осуществляет финансирование предприятий отрасли на цели строительства современных судов, проектов по модернизации и диверсификации производства", - уточнили в пресс-службе.
*реклама
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
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Промсвязьбанк (ПСБ)КрымКерчь
 
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