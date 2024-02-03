https://crimea.ria.ru/20240203/atomnyy-podvodnyy-kreyser-knyaz-pozharskiy-spustili-na-vodu-1134665449.html

Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду

Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду

В Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Церемония прошла под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T13:13

2024-02-03T13:13

2024-02-03T13:13

армия и флот

новости

вооруженные силы россии

россия

военно-морской флот рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134665249_0:0:1370:771_1920x0_80_0_0_6aeddeda59a8f90c4326f3cb646e8ca7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Церемония прошла под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.По его словам, вооружение, которым обладает подводный крейсер "Князь Пожарский", а также его технические характеристики позволят ему эффективно справляться с поставленными задачами.Крейсеру еще предстоит пройти заводские ходовые и государственные испытания, после чего определят дату, когда его примут в состав Военно-Морского Флота России, говорится в сообщении.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги.В феврале Вооруженные Силы Российской Федерации получат первые шесть машин новой самоходной артиллерии. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – ПутинШойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ МинобороныШойгу поручил наращивать производство вооружений и техники

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, новости, вооруженные силы россии, россия, военно-морской флот рф