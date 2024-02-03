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Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду
Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду
В Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Церемония прошла под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T13:13
2024-02-03T13:13
2024-02-03T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Церемония прошла под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.По его словам, вооружение, которым обладает подводный крейсер "Князь Пожарский", а также его технические характеристики позволят ему эффективно справляться с поставленными задачами.Крейсеру еще предстоит пройти заводские ходовые и государственные испытания, после чего определят дату, когда его примут в состав Военно-Морского Флота России, говорится в сообщении.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги.В феврале Вооруженные Силы Российской Федерации получат первые шесть машин новой самоходной артиллерии. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – ПутинШойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ МинобороныШойгу поручил наращивать производство вооружений и техники
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армия и флот, новости, вооруженные силы россии, россия, военно-морской флот рф
Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду
В Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер "Князь Пожарский"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Церемония прошла под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" воплотил в себе передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, которыми в полной мере обладают корабелы "Севмаша", конструкторы и ученые. Крейсер наглядно демонстрирует результат их важнейшей работы, которая позволяет идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса и по целому ряду направлений опережать его", – цитирует главкома МВФ России пресс-служба оборонного ведомства страны.
По его словам, вооружение, которым обладает подводный крейсер "Князь Пожарский", а также его технические характеристики позволят ему эффективно справляться с поставленными задачами.
Крейсеру еще предстоит пройти заводские ходовые и государственные испытания, после чего определят дату, когда его примут в состав Военно-Морского Флота России, говорится в сообщении.
Как ранее заявил президент
России Владимир Путин, новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги.
В феврале Вооруженные Силы Российской Федерации получат первые шесть машин новой самоходной артиллерии
. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.
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