https://crimea.ria.ru/20240129/shoygu-proveril-modernizatsiyu-eksperimentalnykh-baz-nii-minoborony-1134524151.html

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T08:58

2024-01-29T08:58

2024-01-29T09:04

сергей шойгу

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игорь кириллов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье, сообщили в российском военном ведомстве.Кластер биозащитыТакже в МО сообщили, что в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создается научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.В ведомстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".И подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне, добавили в министерстве.Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.Военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии (КБТО), заявлял ранее Игорь Кириллов.Также неоднократно сообщалось о том, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявлял ранее Шойгу. По его словам, Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны.Читайте также на РИА Новости Крым: НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, безопасность, россия, войска рхбз, игорь кириллов