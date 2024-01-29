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Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны
Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T08:58
2024-01-29T09:04
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье, сообщили в российском военном ведомстве.Кластер биозащитыТакже в МО сообщили, что в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создается научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.В ведомстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".И подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне, добавили в министерстве.Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.Военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии (КБТО), заявлял ранее Игорь Кириллов.Также неоднократно сообщалось о том, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявлял ранее Шойгу. По его словам, Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны.Читайте также на РИА Новости Крым: НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, безопасность, россия, войска рхбз, игорь кириллов
Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны

Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье

08:58 29.01.2024 (обновлено: 09:04 29.01.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России
Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье, сообщили в российском военном ведомстве.
"Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Кластер биозащиты

Также в МО сообщили, что в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создается научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.

"В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".
И подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.
Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне, добавили в министерстве.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.
Военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии (КБТО), заявлял ранее Игорь Кириллов.
Также неоднократно сообщалось о том, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением.
Военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявлял ранее Шойгу. По его словам, Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны.
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