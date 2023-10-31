https://crimea.ria.ru/20231031/ukraina-gotovit-biologicheskuyu-provokatsiyu-protiv-rossii-na-dengi-ssha-1132439152.html

Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США

Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США

СБУ и национальная полиция Украины могут готовить провокации с биологическим оружием против РФ, сценарии с вирусом птичьего гриппа отрабатывались во Львове под... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T11:58

2023-10-31T11:58

2023-10-31T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. СБУ и национальная полиция Украины могут готовить провокации с биологическим оружием против РФ, сценарии с вирусом птичьего гриппа отрабатывались во Львове под кураторством представителя руководящего совета по биобезопасности Великобритании и при финансовой поддержке США. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По сценарию провокации, в Николаевской области фиксируются случаи заражения вирусом гриппа птиц, затем Россию обвиняют в "биодиверсии", на улицы выводят медиков с требованием "наказать РФ", материалы широко освещаются в западных СМИ. В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества "в прозрачности и непредвзятости данных".По данным Минобороны России, в отработке сценария участвовали представители органов государственной власти Украины, СБУ и национальной полиции, сотрудники западных некоммерческих организаций. По словам Кириллова, использование вируса гриппа птиц заложено в сценарий тренинга не случайно.Ранее Кириллов сообщал о том, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. По данным Минобороны, Штаты намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. А работа американских биопрограмм по всему миру является постоянным источником биоугроз. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий СШАСША планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

войска рхбз, россия, безопасность, игорь кириллов, львов, сша, великобритания, новости, пентагон, министерство обороны рф, украина, сбу (служба безопасности украины), биологическое оружие