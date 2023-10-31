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Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США
Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США
СБУ и национальная полиция Украины могут готовить провокации с биологическим оружием против РФ, сценарии с вирусом птичьего гриппа отрабатывались во Львове под... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T11:58
2023-10-31T11:58
2023-10-31T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. СБУ и национальная полиция Украины могут готовить провокации с биологическим оружием против РФ, сценарии с вирусом птичьего гриппа отрабатывались во Львове под кураторством представителя руководящего совета по биобезопасности Великобритании и при финансовой поддержке США. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По сценарию провокации, в Николаевской области фиксируются случаи заражения вирусом гриппа птиц, затем Россию обвиняют в "биодиверсии", на улицы выводят медиков с требованием "наказать РФ", материалы широко освещаются в западных СМИ. В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества "в прозрачности и непредвзятости данных".По данным Минобороны России, в отработке сценария участвовали представители органов государственной власти Украины, СБУ и национальной полиции, сотрудники западных некоммерческих организаций. По словам Кириллова, использование вируса гриппа птиц заложено в сценарий тренинга не случайно.Ранее Кириллов сообщал о том, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. По данным Минобороны, Штаты намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. А работа американских биопрограмм по всему миру является постоянным источником биоугроз. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий СШАСША планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны
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войска рхбз, россия, безопасность, игорь кириллов, львов, сша, великобритания, новости, пентагон, министерство обороны рф, украина, сбу (служба безопасности украины), биологическое оружие
Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США
Минобороны: во Львове отрабатывался сценарий биологической провокации против РФ
11:58 31.10.2023 (обновлено: 12:08 31.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. СБУ и национальная полиция Украины могут готовить провокации с биологическим оружием против РФ, сценарии с вирусом птичьего гриппа отрабатывались во Львове под кураторством представителя руководящего совета по биобезопасности Великобритании и при финансовой поддержке США. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В 2023 году в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра, который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы", – сказал Кириллов на брифинге.
По сценарию провокации, в Николаевской области фиксируются случаи заражения вирусом гриппа птиц, затем Россию обвиняют в "биодиверсии", на улицы выводят медиков с требованием "наказать РФ", материалы широко освещаются в западных СМИ. В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества "в прозрачности и непредвзятости данных".
"Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсичного оружия, ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкций", – пояснил генерал-лейтенант.
По данным Минобороны России, в отработке сценария участвовали представители органов государственной власти Украины, СБУ и национальной полиции, сотрудники западных некоммерческих организаций. По словам Кириллова, использование вируса гриппа птиц заложено в сценарий тренинга не случайно.
"Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он остается объектом пристального внимания средств массовой информации, обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека", – отметил представитель ведомства.
Ранее Кириллов сообщал
о том, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. По данным Минобороны, Штаты намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. А работа американских биопрограмм по всему миру является постоянным источником биоугроз.
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