https://crimea.ria.ru/20240131/v-fevrale-armiya-rossii-poluchit-novuyu-samokhodnuyu-artilleriyu--shoygu-1134576107.html

В феврале армия России получит новую самоходную артиллерию – Шойгу

В феврале армия России получит новую самоходную артиллерию – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В феврале армия России получит новую самоходную артиллерию – Шойгу

В феврале Вооруженные Силы Российской Федерации получат первые шесть машин новой самоходной артиллерии. Об этом рассказал глава оборонного ведомства страны... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T07:55

2024-01-31T07:55

2024-01-31T07:56

сергей шойгу

новости

вооруженные силы россии

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гособоронзаказ

артиллерия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В феврале Вооруженные Силы Российской Федерации получат первые шесть машин новой самоходной артиллерии. Об этом рассказал глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.Министр проверил на Уральском заводе транспортного машиностроения, как выполняется государственный оборонный заказ по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", и 2С35 "Коалиция СВ".Министр напомнил, что по поручению президента Владимира Путина производство самоходной артиллерии должно вырасти."Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", – сказал Шойгу.В свою очередь, гендиректор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил, что объем производства САУ, если сравнивать с 2022 годом, вырос в шесть раз.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что план по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ МинобороныШойгу поручил наращивать производство вооружений и техникиБоевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, гособоронзаказ, артиллерия