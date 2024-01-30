https://crimea.ria.ru/20240130/shoygu-zayavil-o-dvukratnom-uvelichenii-plana-po-proizvodstvu-raket-dlya-pvo-1134563083.html

Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО

Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО

План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T15:11

2024-01-30T15:11

2024-01-30T15:15

сергей шойгу

новости

гособоронзаказ

"искандер"

"калибр"

пво

россия

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.По данным ведомства, на Машиностроительном заводе имени Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук".Гендиректор предприятия Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана на 2024 год. По его словам, работа на заводе "идет днем и ночью".На предприятии концерна "Алмаз Антей" Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".Гендиректор конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов доложил министру, что несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме. Такой результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ МинобороныШойгу поручил наращивать производство вооружений и техникиБоевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, гособоронзаказ, "искандер", "калибр", пво, россия, вооруженные силы россии