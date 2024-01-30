https://crimea.ria.ru/20240130/shoygu-zayavil-o-dvukratnom-uvelichenii-plana-po-proizvodstvu-raket-dlya-pvo-1134563083.html
Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T15:11
2024-01-30T15:11
2024-01-30T15:15
сергей шойгу
новости
гособоронзаказ
"искандер"
"калибр"
пво
россия
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.По данным ведомства, на Машиностроительном заводе имени Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук".Гендиректор предприятия Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана на 2024 год. По его словам, работа на заводе "идет днем и ночью".На предприятии концерна "Алмаз Антей" Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".Гендиректор конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов доложил министру, что несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме. Такой результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ МинобороныШойгу поручил наращивать производство вооружений и техникиБоевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_2:0:954:714_1920x0_80_0_0_77ee9b03d31845c53d4d133d21741e4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, новости, гособоронзаказ, "искандер", "калибр", пво, россия, вооруженные силы россии
Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
План по производству управляемых ракет для систем ПВО увеличен более чем вдвое – Шойгу
15:11 30.01.2024 (обновлено: 15:15 30.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.
"Мы посмотрели фактически все производства, поговорили с главными инженерами и конструкторами. Появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО – там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", – приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Машиностроительном заводе имени Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук".
Гендиректор предприятия Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана на 2024 год. По его словам, работа на заводе "идет днем и ночью".
На предприятии концерна "Алмаз Антей" Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Гендиректор конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов доложил министру, что несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме. Такой результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.
"Глава военного ведомства поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ доложили, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", – говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым: