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Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T15:11
2024-01-30T15:15
сергей шойгу
новости
гособоронзаказ
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"калибр"
пво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.По данным ведомства, на Машиностроительном заводе имени Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук".Гендиректор предприятия Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана на 2024 год. По его словам, работа на заводе "идет днем и ночью".На предприятии концерна "Алмаз Антей" Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".Гендиректор конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов доложил министру, что несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме. Такой результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ МинобороныШойгу поручил наращивать производство вооружений и техникиБоевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу
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сергей шойгу, новости, гособоронзаказ, "искандер", "калибр", пво, россия, вооруженные силы россии
Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО

План по производству управляемых ракет для систем ПВО увеличен более чем вдвое – Шойгу

15:11 30.01.2024 (обновлено: 15:15 30.01.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. План по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

"Мы посмотрели фактически все производства, поговорили с главными инженерами и конструкторами. Появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО – там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", – приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, на Машиностроительном заводе имени Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук".
Гендиректор предприятия Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана на 2024 год. По его словам, работа на заводе "идет днем и ночью".
На предприятии концерна "Алмаз Антей" Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Гендиректор конструкторского бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов доложил министру, что несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме. Такой результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.

"Глава военного ведомства поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ доложили, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", – говорится в сообщении.

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Сергей ШойгуНовостиГособоронзаказ"Искандер""Калибр"ПВОРоссияВооруженные силы России
 
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