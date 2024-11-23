https://crimea.ria.ru/20241123/est-vse-vozmozhnosti-v-simferopole-otsenili-dostizheniya-shkol-i-uchenikov-1141970997.html

Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников

Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников

Школы Симферополя и их воспитанники в этом году стали победителями многих республиканских и всероссийских соревнований и конкурсов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T07:51

2024-11-23T07:51

2024-11-23T07:51

радио "спутник в крыму"

школа

симферополь

крым

татьяна сухина

образование в крыму и севастополе

общество

дети

награды

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140035594_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_383c32843f46d766a0caad142cf4dc60.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Школы Симферополя и их воспитанники в этом году стали победителями многих республиканских и всероссийских соревнований и конкурсов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.По ее словам, в России насчитывается много конкурсов, которые дают возможность детям из регионов найти себя. И Крым, в частности Симферополь, успешно этим пользуется.В этом году у сферы образования Симферополя добавилось поводов для гордости, сказала она. Так, например, по итогам "Большой перемены" была награждена симферопольская гимназия №9."Она пять лет подряд участвовала в этом конкурсе, дети защищали свои проекты и ездили в различные города. И гимназия была награждена суммой – 2 миллиона рублей. Эти деньги они получили на развитие", –сказала Сухина.Победительницей того же конкурса, только в личном зачете, стала ученица школы №4 Ксения Пергат, которая получила миллион для развития и учебы, "она выпускница, и это ее первый капитал", добавила Сухина.Много успехов в этом году и у школьных команд, сказала глава профильного управления. Среди них – достойные результаты у команды школы №28, в которой создан кадетский корпус.Она также отметила, что большую поддержку в части привлечения и поддержки учеников и учителей, которые задумываются об участи в конкурсах, оказывают представители "Движение первых".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 странПроехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада – Кириенко

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, симферополь, крым, татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, общество, дети, награды, конкурс, новости крыма