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Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников
Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников
Школы Симферополя и их воспитанники в этом году стали победителями многих республиканских и всероссийских соревнований и конкурсов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T07:51
2024-11-23T07:51
2024-11-23T07:51
радио "спутник в крыму"
школа
симферополь
крым
татьяна сухина
образование в крыму и севастополе
общество
дети
награды
конкурс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Школы Симферополя и их воспитанники в этом году стали победителями многих республиканских и всероссийских соревнований и конкурсов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.По ее словам, в России насчитывается много конкурсов, которые дают возможность детям из регионов найти себя. И Крым, в частности Симферополь, успешно этим пользуется.В этом году у сферы образования Симферополя добавилось поводов для гордости, сказала она. Так, например, по итогам "Большой перемены" была награждена симферопольская гимназия №9."Она пять лет подряд участвовала в этом конкурсе, дети защищали свои проекты и ездили в различные города. И гимназия была награждена суммой – 2 миллиона рублей. Эти деньги они получили на развитие", –сказала Сухина.Победительницей того же конкурса, только в личном зачете, стала ученица школы №4 Ксения Пергат, которая получила миллион для развития и учебы, "она выпускница, и это ее первый капитал", добавила Сухина.Много успехов в этом году и у школьных команд, сказала глава профильного управления. Среди них – достойные результаты у команды школы №28, в которой создан кадетский корпус.Она также отметила, что большую поддержку в части привлечения и поддержки учеников и учителей, которые задумываются об участи в конкурсах, оказывают представители "Движение первых".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 странПроехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада – Кириенко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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школа, симферополь, крым, татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, общество, дети, награды, конкурс, новости крыма
Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников
Власти Симферополя оценили достижения школ и учеников по итогам года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
Школы Симферополя и их воспитанники в этом году стали победителями многих республиканских и всероссийских соревнований и конкурсов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.
По ее словам, в России насчитывается много конкурсов, которые дают возможность детям из регионов найти себя. И Крым, в частности Симферополь, успешно этим пользуется.
"У нас в школе №4 есть мальчик – победитель всероссийской олимпиады по физике, и его настроил, как он рассказал, учитель технического труда. Он дал подсказку. То есть важно, когда рядом есть мудрый учитель, который может подсказать, что ты вот в этом конкурсе должен участвовать, а не в другом, что у тебя вот здесь есть потенциал", – привела пример Сухина.
В этом году у сферы образования Симферополя добавилось поводов для гордости, сказала она. Так, например, по итогам "Большой перемены"
была награждена симферопольская гимназия №9.
"Она пять лет подряд участвовала в этом конкурсе, дети защищали свои проекты и ездили в различные города. И гимназия была награждена суммой – 2 миллиона рублей. Эти деньги они получили на развитие", –сказала Сухина.
Победительницей того же конкурса, только в личном зачете, стала ученица школы №4 Ксения Пергат, которая получила миллион для развития и учебы, "она выпускница, и это ее первый капитал", добавила Сухина.
Много успехов в этом году и у школьных команд, сказала глава профильного управления. Среди них – достойные результаты у команды школы №28, в которой создан кадетский корпус.
"Они в республике одержали победу в "Зарнице", поехали на всероссийский конкурс и привезли четвертое место. А команда школы № 34 участвовала в "Президентских состязаниях". Заняли в республике 1 место – поехали в Туапсе и тоже заняли призовое третье место на всероссийских соревнованиях. Большие молодцы", – сказала Сухина.
Она также отметила, что большую поддержку в части привлечения и поддержки учеников и учителей, которые задумываются об участи в конкурсах, оказывают представители "Движение первых".
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