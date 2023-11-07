https://crimea.ria.ru/20231107/na-vsemirnyy-festival-molodezhi-v-rossii-podali-zayavki-180-stran-1132605413.html

На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран

На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран - РИА Новости Крым, 07.11.2023

На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T07:11

2023-11-07T07:11

2023-11-07T07:11

россия

сергей кириенко

мдц "артек"

большая перемена

министерство просвещения россии

всемирный фестиваль молодежи и студентов

сочи

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом журналистам рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".По его словам, прием заявок сейчас продолжается и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит в четвертый раз по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешностиОбразование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритетыМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кириенко, мдц "артек", большая перемена, министерство просвещения россии, всемирный фестиваль молодежи и студентов, сочи, новости, новости крыма