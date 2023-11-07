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На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран - РИА Новости Крым, 07.11.2023
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T07:11
2023-11-07T07:11
2023-11-07T07:11
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сергей кириенко
мдц "артек"
большая перемена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом журналистам рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".По его словам, прием заявок сейчас продолжается и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит в четвертый раз по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешностиОбразование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритетыМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"
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россия, сергей кириенко, мдц "артек", большая перемена, министерство просвещения россии, всемирный фестиваль молодежи и студентов, сочи, новости, новости крыма
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран
Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи в России примет участников из 180 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом журналистам рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".
"В фестивале примет участие 20 тысяч человек, из них 10 тысяч - иностранцы. Заявки идут, на сегодня к участию заявились более 180 стран. В том числе это страны, руководство которых заявляет, что они вводят санкции против России, а молодежные организации этих стран подают массовые заявки на участие - и США, и Англия, и Германия, и Франция, и азиатские, и африканские страны", - рассказал Кириенко.
По его словам, прием заявок сейчас продолжается и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".
"Мы хотим, чтобы гости из разных стран мира видели, что такое система внимания к молодежи, которую создал президент России. Когда они приезжают, они в это не верят. Когда они видят "Сириус", "Артек", "Большую перемену", круглогодичные молодежные центры, такие как "Таврида", они в это не верят, им нужно дать потрогать это руками", - пояснил он.
6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит в четвертый раз по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.
Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников.
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