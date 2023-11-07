Рейтинг@Mail.ru
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231107/na-vsemirnyy-festival-molodezhi-v-rossii-podali-zayavki-180-stran-1132605413.html
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран - РИА Новости Крым, 07.11.2023
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T07:11
2023-11-07T07:11
россия
сергей кириенко
мдц "артек"
большая перемена
министерство просвещения россии
всемирный фестиваль молодежи и студентов
сочи
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132432912_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aa58b8aebe7a03f43af33116a2fb0d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом журналистам рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".По его словам, прием заявок сейчас продолжается и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит в четвертый раз по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешностиОбразование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритетыМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"
россия
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132432912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9659981c08e4f749dbf1913220ff50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей кириенко, мдц "артек", большая перемена, министерство просвещения россии, всемирный фестиваль молодежи и студентов, сочи, новости, новости крыма
На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран

Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи в России примет участников из 180 стран

07:11 07.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том силе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом журналистам рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".

"В фестивале примет участие 20 тысяч человек, из них 10 тысяч - иностранцы. Заявки идут, на сегодня к участию заявились более 180 стран. В том числе это страны, руководство которых заявляет, что они вводят санкции против России, а молодежные организации этих стран подают массовые заявки на участие - и США, и Англия, и Германия, и Франция, и азиатские, и африканские страны", - рассказал Кириенко.

По его словам, прием заявок сейчас продолжается и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".
"Мы хотим, чтобы гости из разных стран мира видели, что такое система внимания к молодежи, которую создал президент России. Когда они приезжают, они в это не верят. Когда они видят "Сириус", "Артек", "Большую перемену", круглогодичные молодежные центры, такие как "Таврида", они в это не верят, им нужно дать потрогать это руками", - пояснил он.
6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит в четвертый раз по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.
Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности
Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"
 
РоссияСергей КириенкоМДЦ "Артек"Большая переменаМинистерство просвещения РоссииВсемирный фестиваль молодежи и студентовСочиНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:11На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран
06:33Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение
06:2617 украинских дронов летели на Крым - атака отбита
06:01Что отмечают в России 7 ноября
05:35В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома
00:01Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября
22:15Главное за день: 6 ноября
21:39Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса
21:21Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко
21:01Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
20:41Крымские сады вьетнамского патриота России
20:28Юрий Соломин: биография
20:10Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт
19:38Тройное ДТП в Сочи с участием автобуса: пострадавшие госпитализированы
19:22Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"
18:58Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности
18:10Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
17:19Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
16:54На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
Лента новостейМолния