https://crimea.ria.ru/20231106/kirienko-v-krymu-nazval-vazhnyy-kriteriy-uspeshnosti-1132605033.html

Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности

Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности

Одно из главных умений современного успешного человека - умение работать в команде, чему необходимо учить молодых россиян. Такое мнение журналистам выразил... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T18:58

2023-11-06T18:58

2023-11-06T18:58

большая перемена

мдц "артек"

сергей кириенко

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Одно из главных умений современного успешного человека - умение работать в команде, чему необходимо учить молодых россиян. Такое мнение журналистам выразил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".По его словам, именно поэтому организаторы конкурса в этом году уделяли главное внимание командным компетенциям, предлагали ребятам задания, выполнение которых в одиночку невозможно. Кроме того, по мнению Кириенко, молодым россиянам важно внушать гордость за достижения страны, чтобы подвигнуть их на большие мечты."В этом году весь конкурс "Большая перемена" объединен сквозной темой "Горжусь Россией" - это основная задача", - констатировал он.6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит в четвертый раз по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников.Читайте также на РИА Новости Крым:Победители конкурса "Большая перемена" в Крыму получат миллион рублей"Артек" примет на отдых юных гениев со всей РоссииЖурналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая перемена, мдц "артек", сергей кириенко, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), крым, новости крыма