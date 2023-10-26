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Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей
Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей
Сотрудники крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" провели пресс-конференцию об основах журналистики и риторики для членов... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T14:17
2023-10-26T14:17
медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым
сми
движение первых
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" провели пресс-конференцию об основах журналистики и риторики для членов детско-молодежного объединения "Движение Первых".В ходе мероприятия шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала школьникам о профессии журналиста, современных тенденциях в СМИ и особенностях медиаработы.Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина затронула тему ораторского искусства, а также рассказала том, как правильно подготовиться к публичному выступлению и сделать его интересным. Также эксперты охарактеризовали навыки, которыми должны владеть желающие стать востребованным на рынке труда.В пресс-конференции приняли участие около 40 детей из Алушты, Симферополя, Евпатории, Красноперекопска, Ленинского района.Ранее в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла пресс-конференция о правилах успеха в соцсетях, где в качестве СМИ выступили дети медиасмены Международного детского центра "Артек", а спикерами стали блогер Александр Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детейУчастники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортажДетям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях
https://crimea.ria.ru/20230227/sotsseti-stali-effektivnoy-mediaplatformoy---eksperty-sputnikpro-1127237097.html
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353
60
медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, сми, движение первых, новости крыма, симферополь
Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей

Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" рассказали детям о СМИ и риторике

14:17 26.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроект РИА Новости Крым "Детям интересно: журналистика и риторика".
Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика. - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" провели пресс-конференцию об основах журналистики и риторики для членов детско-молодежного объединения "Движение Первых".
В ходе мероприятия шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала школьникам о профессии журналиста, современных тенденциях в СМИ и особенностях медиаработы.
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина затронула тему ораторского искусства, а также рассказала том, как правильно подготовиться к публичному выступлению и сделать его интересным. Также эксперты охарактеризовали навыки, которыми должны владеть желающие стать востребованным на рынке труда.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко

Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика.
1 из 6

Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроект РИА Новости Крым "Детям интересно: журналистика и риторика".
Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика.
2 из 6
Проект РИА Новости Крым "Детям интересно: журналистика и риторика".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Школьникам рассказали о современных тенденциях в СМИ и особенностях медиаработы

Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика.
3 из 6

Школьникам рассказали о современных тенденциях в СМИ и особенностях медиаработы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина затронула тему ораторского искусства

Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика.
4 из 6

Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина затронула тему ораторского искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Эксперты рассказали, что необходимо знать и какими навыками владеть, чтобы стать востребованным на рынке труда

Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика.
5 из 6

Эксперты рассказали, что необходимо знать и какими навыками владеть, чтобы стать востребованным на рынке труда

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В пресс-конференции приняли участие около 40 детей из разных городов Крыма

Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика.
6 из 6

В пресс-конференции приняли участие около 40 детей из разных городов Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6

Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Проект РИА Новости Крым "Детям интересно: журналистика и риторика".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6

Школьникам рассказали о современных тенденциях в СМИ и особенностях медиаработы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6

Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина затронула тему ораторского искусства

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6

Эксперты рассказали, что необходимо знать и какими навыками владеть, чтобы стать востребованным на рынке труда

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6

В пресс-конференции приняли участие около 40 детей из разных городов Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В пресс-конференции приняли участие около 40 детей из Алушты, Симферополя, Евпатории, Красноперекопска, Ленинского района.
Ранее в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла пресс-конференция о правилах успеха в соцсетях, где в качестве СМИ выступили дети медиасмены Международного детского центра "Артек", а спикерами стали блогер Александр Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.
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