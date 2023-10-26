https://crimea.ria.ru/20231026/zhurnalisty-ria-novosti-krym-i-sputnik-v-krymu-otvetili-na-voprosy-detey-1132334655.html

Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей

Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей

Сотрудники крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" провели пресс-конференцию об основах журналистики и риторики для членов... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T14:17

2023-10-26T14:17

2023-10-26T14:17

медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым

сми

движение первых

новости крыма

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132330851_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_255b76a1b6dc52598b0ef639eb5eac0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" провели пресс-конференцию об основах журналистики и риторики для членов детско-молодежного объединения "Движение Первых".В ходе мероприятия шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала школьникам о профессии журналиста, современных тенденциях в СМИ и особенностях медиаработы.Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина затронула тему ораторского искусства, а также рассказала том, как правильно подготовиться к публичному выступлению и сделать его интересным. Также эксперты охарактеризовали навыки, которыми должны владеть желающие стать востребованным на рынке труда.В пресс-конференции приняли участие около 40 детей из Алушты, Симферополя, Евпатории, Красноперекопска, Ленинского района.Ранее в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла пресс-конференция о правилах успеха в соцсетях, где в качестве СМИ выступили дети медиасмены Международного детского центра "Артек", а спикерами стали блогер Александр Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детейУчастники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортажДетям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях

https://crimea.ria.ru/20230227/sotsseti-stali-effektivnoy-mediaplatformoy---eksperty-sputnikpro-1127237097.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, сми, движение первых, новости крыма, симферополь