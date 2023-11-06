https://crimea.ria.ru/20231106/pochemu-molodezh-rossii-patriotichna-vopreki-propagande-zapada---kirienko-1132606141.html

Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко

Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко

Молодые люди в России умные и глубоко чувствуют ложь, кроме того сейчас в стране работает множество программ, направленных на развитие школьников и студентов, а РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T21:21

2023-11-06T21:21

2023-11-06T21:21

сергей кириенко

мдц "артек"

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новости крыма

большая перемена

министерство просвещения россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Молодые люди в России умные и глубоко чувствуют ложь, кроме того сейчас в стране работает множество программ, направленных на развитие школьников и студентов, а подходы к образованию изменились в лучшую сторону - все это сводит практически к нулю усилия западной антироссийской пропаганды. Такое мнение журналистам выразил Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".Еще один важный фактор - развитие образовательных программ и в целом - пересмотр подходов к образованию, возвращение важных принципов, которые были утеряны в 90-х годах прошлого столетия.6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движение Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.Читайте также на РИА Новости Крым:От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчанеВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьниковКабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20231106/kirienko-v-krymu-nazval-vazhnyy-kriteriy-uspeshnosti-1132605033.html

https://crimea.ria.ru/20231106/gordost-i-mechta-kirienko-nazval-glavnuyu-zadachu-vystavki-foruma-rossiya-1132605678.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кириенко, мдц "артек", россия, крым, новости, новости крыма, большая перемена, министерство просвещения россии