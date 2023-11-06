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Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко
Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко
Молодые люди в России умные и глубоко чувствуют ложь, кроме того сейчас в стране работает множество программ, направленных на развитие школьников и студентов, а РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T21:21
2023-11-06T21:21
сергей кириенко
мдц "артек"
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новости
новости крыма
большая перемена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Молодые люди в России умные и глубоко чувствуют ложь, кроме того сейчас в стране работает множество программ, направленных на развитие школьников и студентов, а подходы к образованию изменились в лучшую сторону - все это сводит практически к нулю усилия западной антироссийской пропаганды. Такое мнение журналистам выразил Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".Еще один важный фактор - развитие образовательных программ и в целом - пересмотр подходов к образованию, возвращение важных принципов, которые были утеряны в 90-х годах прошлого столетия.6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движение Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.Читайте также на РИА Новости Крым:От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчанеВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьниковКабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе
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Новости
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РИА Новости Крым
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сергей кириенко, мдц "артек", россия, крым, новости, новости крыма, большая перемена, министерство просвещения россии
Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко

Кириенко: молодежь в России патриотична вопреки пропаганде Запада

21:21 06.11.2023
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Молодые люди в России умные и глубоко чувствуют ложь, кроме того сейчас в стране работает множество программ, направленных на развитие школьников и студентов, а подходы к образованию изменились в лучшую сторону - все это сводит практически к нулю усилия западной антироссийской пропаганды. Такое мнение журналистам выразил Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Молодые люди в России - умные. Детей обмануть невозможно, заставить можно, обмануть нельзя - они все чувствуют. Может, меньше знают, может, им не хватает аргументов и информации, но ложь они считывают", - сказал Кириенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Еще один важный фактор - развитие образовательных программ и в целом - пересмотр подходов к образованию, возвращение важных принципов, которые были утеряны в 90-х годах прошлого столетия.
"Те изменения, которые происходят в стране на их глазах, и то внимание, которое государство уделяет сегодня развитию, самореализации, образованию молодежи. В законе об образовании ушло унизительное слово "услуга" и появилось "ответственность государства за воспитание". Потому что это было унизительно для каждого, кто выбрал эту светлую профессию педагога и наставника. Он не услугу платную оказывает, не просто за деньги передает знания, он воспитывает следующее поколение россиян. И это изменение отношения тоже дает результат", - убежден политик.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
18:58
Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности
6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движение Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.
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19:22
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Сергей КириенкоМДЦ "Артек"РоссияКрымНовостиНовости КрымаБольшая переменаМинистерство просвещения России
 
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