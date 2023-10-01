Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231001/v-evpatorii-otkrylsya-tsentr-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-shkolnikov-1131785825.html
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников - РИА Новости Крым, 01.10.2023
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников
В Евпатории начал работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщила глава городской администрации Елена... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T21:24
2023-10-01T21:14
крым
евпатория
елена демидова
общество
патриотическое воспитание
дети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131785146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77c280a44211825ab60636319ecd9001.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории начал работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.Отделение создано госкомитетом молодежной политики республики по поручению президента России на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин".Она отметила, что первая смена в центре пройдет с 1 по 6 октября. В ней примут участие 100 евпаторийских школьников из 9-11 классов. Для них подготовлены теория и практика по программе допризывной подготовки, а также досуговые мероприятия патриотической направленности.Читайте также на РИА Новости Крым:До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центровДети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизмВ Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным
https://crimea.ria.ru/20230710/volontery-pobedy-vstretilis-s-veteranami-svo-1129940109.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131785146_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a1abe7d849ca3c621321ec593f611719.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, елена демидова, общество, патриотическое воспитание, дети, новости крыма
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников

В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" - мэр

21:24 01.10.2023
 
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи Авангард
© Telegram Елена Демидова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории начал работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
Отделение создано госкомитетом молодежной политики республики по поручению президента России на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин".
"Патриотическое воспитание молодежи - это важная составляющая в построении будущего нашей страны. В рамках сегодняшнего торжественного мероприятия как символ единства и общей истории были высажены деревья, привезенные из вновь присоединенных территорий. Кроме того, на территории детского лагеря открыли выставку "Таврида - сердце Новороссии", - написала мэр Евпатории в своем Telegram.
Она отметила, что первая смена в центре пройдет с 1 по 6 октября. В ней примут участие 100 евпаторийских школьников из 9-11 классов. Для них подготовлены теория и практика по программе допризывной подготовки, а также досуговые мероприятия патриотической направленности.
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи Авангард
1 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи Авангард
2 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи Авангард
3 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории высадили аллею деревьев в честь открытия центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
В Евпатории высадили аллею деревьев в честь открытия центра военно-патриотического воспитания молодежи Авангард
4 из 4
В Евпатории высадили аллею деревьев в честь открытия центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
1 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
2 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
3 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
4 из 4
В Евпатории высадили аллею деревьев в честь открытия центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
Читайте также на РИА Новости Крым:
До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров
Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным
Волонтеры Победы встретились с ветеранами СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 18:33
"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
 
КрымЕвпаторияЕлена ДемидоваОбществоПатриотическое воспитаниедетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49Главное за день: 1 октября
21:24В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников
21:11Крымский мост закроют для машин до утра 3 октября
20:47Байден потребовал срочно принять новый законопроект для помощи Киеву
20:28Кличко без моста, а Украина – без бюджета США: что там у соседей?
20:03Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья
19:59Осенняя погода придет в Крым с началом октября
19:37Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым
19:15В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
18:53Теракт в центре Анкары: кто взял на себя ответственность
18:38Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon
17:57Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"
17:39В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток
17:18Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
16:54У Турции больше нет ожиданий по вступлению в Евросоюз – Эрдоган
16:22У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
15:59Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
15:41Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки
15:06Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление
14:43На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
Лента новостейМолния