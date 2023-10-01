https://crimea.ria.ru/20231001/v-evpatorii-otkrylsya-tsentr-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-shkolnikov-1131785825.html

В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников

В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников - РИА Новости Крым, 01.10.2023

В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников

В Евпатории начал работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщила глава городской администрации Елена... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T21:24

2023-10-01T21:24

2023-10-01T21:14

крым

евпатория

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общество

патриотическое воспитание

дети

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории начал работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.Отделение создано госкомитетом молодежной политики республики по поручению президента России на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин".Она отметила, что первая смена в центре пройдет с 1 по 6 октября. В ней примут участие 100 евпаторийских школьников из 9-11 классов. Для них подготовлены теория и практика по программе допризывной подготовки, а также досуговые мероприятия патриотической направленности.Читайте также на РИА Новости Крым:До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центровДети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизмВ Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным

https://crimea.ria.ru/20230710/volontery-pobedy-vstretilis-s-veteranami-svo-1129940109.html

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крым, евпатория, елена демидова, общество, патриотическое воспитание, дети, новости крыма