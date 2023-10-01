В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" - мэр
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории начал работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
Отделение создано госкомитетом молодежной политики республики по поручению президента России на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин".
"Патриотическое воспитание молодежи - это важная составляющая в построении будущего нашей страны. В рамках сегодняшнего торжественного мероприятия как символ единства и общей истории были высажены деревья, привезенные из вновь присоединенных территорий. Кроме того, на территории детского лагеря открыли выставку "Таврида - сердце Новороссии", - написала мэр Евпатории в своем Telegram.
Она отметила, что первая смена в центре пройдет с 1 по 6 октября. В ней примут участие 100 евпаторийских школьников из 9-11 классов. Для них подготовлены теория и практика по программе допризывной подготовки, а также досуговые мероприятия патриотической направленности.
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
1 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
2 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
3 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории высадили аллею деревьев в честь открытия центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
4 из 4
В Евпатории высадили аллею деревьев в честь открытия центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
1 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
2 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
3 из 4
В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
4 из 4
В Евпатории высадили аллею деревьев в честь открытия центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
© Telegram Елена Демидова
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