https://crimea.ria.ru/20231104/ot-imperii-do-sovetov-kakie-ekskursii-vybirayut-yunye-krymchane-1132487074.html
От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчане
От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчане - РИА Новости Крым, 04.11.2023
От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчане
История крымской столицы в интересных экскурсионных рассказах вызывает большой интерес среди молодежи, при этом юные крымчане с одинаковым вниманием слушают о... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T07:37
2023-11-04T07:37
2023-11-04T07:37
радио "спутник в крыму"
крым
экскурсии
ольга евменчук
история
крым в истории: секреты, факты, фото
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Ольга Евменчук
Ольга Евменчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. История крымской столицы в интересных экскурсионных рассказах вызывает большой интерес среди молодежи, при этом юные крымчане с одинаковым вниманием слушают о жизни Екатерины Великой и революционерки Александры Коллонтай. Как заставить школьников забыть о гаджетах и увлечь их краеведением - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала экскурсовод, победитель туристской премии "Маршрут года-2023" в номинации "Лучший маршрут молодежного туризма" Ольга Евменчук.Дух бунтарстваЧтобы увлечь 15-летних, Евменчук выбрала необычный подход: рассказывать об истории Симферополя "в лицах". При этом герои повествований в данном случае по своей натуре обязательно "бунтари" - такие характеры хорошо понятны подросткам, а истории о них находят неизменный отклик.Так молодые люди узнают об императрице Екатерине, о присоединении Крыма к России, и неизменно увлекаются темой. При этом периоды могут быть совершенно разными. Чтобы увлечь школьников, Евменчук объединила рассказы в единый цикл под общим названием "Женские истории". В него также вошли истории о революционерке Александре Коллонтай - все в декорациях гражданской войны, и о симферопольских подпольщицах в годы Великой Отечественной."И здесь я не веселю экскурсантов, они понимают, что такие же школьники боролись с фашизмом, несмотря на свой юный возраст. И проникаются", - говорит гостья эфира.Разные историиЕще до "Женский историй" Евменчук составила другой цикл - "Мужской". По тому же принципу рассказывает и о князе Потемкине, и о революционере Павле Дыбенко, и об Архиепископе Луке.В планах у Евменчук создание новой экскурсии. На этот раз маршрут пройдет по территории старого русского гражданского кладбища в Симферополе, где похоронены герои-подпольщики: в том числе члены легендарной группы "Сокол"."Я чувствую в этом свою задачу - рассказывать о наших, симферопольских героях. И нужно отметить, интерес увеличивается. Благодарность в их глазах, когда они проживают жизнь моих героев - это для меня самое ценное. Важно не оставить никого равнодушным", - заключает гостья эфира.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму"Кормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулахЖивые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты
https://crimea.ria.ru/20230922/muzeynye-redkosti-v-kerchi-otkryli-vystavku-unikalnogo-stekla-1131608733.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, экскурсии, ольга евменчук, история, крым в истории: секреты, факты, фото
От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчане
Экскурсовод Евменчук: отвлечь молодежь Крыма от гаджетов поможет краеведение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым.
История крымской столицы в интересных экскурсионных рассказах вызывает большой интерес среди молодежи, при этом юные крымчане с одинаковым вниманием слушают о жизни Екатерины Великой и революционерки Александры Коллонтай. Как заставить школьников забыть о гаджетах и увлечь их краеведением - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала экскурсовод, победитель туристской премии "Маршрут года-2023" в номинации "Лучший маршрут молодежного туризма" Ольга Евменчук.
Дух бунтарства
Чтобы увлечь 15-летних, Евменчук выбрала необычный подход: рассказывать об истории Симферополя "в лицах". При этом герои повествований в данном случае по своей натуре обязательно "бунтари" - такие характеры хорошо понятны подросткам, а истории о них находят неизменный отклик.
"Это не классические экскурсии "показ-рассказ", а история о людях. Через моменты жизни уникальных людей я рассказываю историю полуострова. Первая моя героиня - Екатерина II. Она бунтарка, приехавшая в Россию в 16 лет и нарушившая все отцовские запреты. Это же наша молодежь - мы все бунтари в определенном моменте", - говорит экскурсовод.
Так молодые люди узнают об императрице Екатерине, о присоединении Крыма к России, и неизменно увлекаются темой. При этом периоды могут быть совершенно разными. Чтобы увлечь школьников, Евменчук объединила рассказы в единый цикл под общим названием "Женские истории". В него также вошли истории о революционерке Александре Коллонтай - все в декорациях гражданской войны, и о симферопольских подпольщицах в годы Великой Отечественной.
"И здесь я не веселю экскурсантов, они понимают, что такие же школьники боролись с фашизмом, несмотря на свой юный возраст. И проникаются", - говорит гостья эфира.
Разные истории
Еще до "Женский историй" Евменчук составила другой цикл - "Мужской". По тому же принципу рассказывает и о князе Потемкине, и о революционере Павле Дыбенко, и об Архиепископе Луке.
"Моя задача, сделать так, чтобы дети начали думать. Утверждение о том, что гаджеты для них интереснее всего, а внимание их невозможно удержать дольше пяти минут - это неправда", - констатирует экскурсовод.
В планах у Евменчук создание новой экскурсии. На этот раз маршрут пройдет по территории старого русского гражданского кладбища в Симферополе, где похоронены герои-подпольщики: в том числе члены легендарной группы "Сокол".
"Я чувствую в этом свою задачу - рассказывать о наших, симферопольских героях. И нужно отметить, интерес увеличивается. Благодарность в их глазах, когда они проживают жизнь моих героев - это для меня самое ценное. Важно не оставить никого равнодушным", - заключает гостья эфира.
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