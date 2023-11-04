https://crimea.ria.ru/20231104/ot-imperii-do-sovetov-kakie-ekskursii-vybirayut-yunye-krymchane-1132487074.html

От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчане

От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчане - РИА Новости Крым, 04.11.2023

От империи до Советов: какие экскурсии выбирают юные крымчане

История крымской столицы в интересных экскурсионных рассказах вызывает большой интерес среди молодежи, при этом юные крымчане с одинаковым вниманием слушают о... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T07:37

2023-11-04T07:37

2023-11-04T07:37

радио "спутник в крыму"

крым

экскурсии

ольга евменчук

история

крым в истории: секреты, факты, фото

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Ольга Евменчук Ольга Евменчук audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. История крымской столицы в интересных экскурсионных рассказах вызывает большой интерес среди молодежи, при этом юные крымчане с одинаковым вниманием слушают о жизни Екатерины Великой и революционерки Александры Коллонтай. Как заставить школьников забыть о гаджетах и увлечь их краеведением - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала экскурсовод, победитель туристской премии "Маршрут года-2023" в номинации "Лучший маршрут молодежного туризма" Ольга Евменчук.Дух бунтарстваЧтобы увлечь 15-летних, Евменчук выбрала необычный подход: рассказывать об истории Симферополя "в лицах". При этом герои повествований в данном случае по своей натуре обязательно "бунтари" - такие характеры хорошо понятны подросткам, а истории о них находят неизменный отклик.Так молодые люди узнают об императрице Екатерине, о присоединении Крыма к России, и неизменно увлекаются темой. При этом периоды могут быть совершенно разными. Чтобы увлечь школьников, Евменчук объединила рассказы в единый цикл под общим названием "Женские истории". В него также вошли истории о революционерке Александре Коллонтай - все в декорациях гражданской войны, и о симферопольских подпольщицах в годы Великой Отечественной."И здесь я не веселю экскурсантов, они понимают, что такие же школьники боролись с фашизмом, несмотря на свой юный возраст. И проникаются", - говорит гостья эфира.Разные историиЕще до "Женский историй" Евменчук составила другой цикл - "Мужской". По тому же принципу рассказывает и о князе Потемкине, и о революционере Павле Дыбенко, и об Архиепископе Луке.В планах у Евменчук создание новой экскурсии. На этот раз маршрут пройдет по территории старого русского гражданского кладбища в Симферополе, где похоронены герои-подпольщики: в том числе члены легендарной группы "Сокол"."Я чувствую в этом свою задачу - рассказывать о наших, симферопольских героях. И нужно отметить, интерес увеличивается. Благодарность в их глазах, когда они проживают жизнь моих героев - это для меня самое ценное. Важно не оставить никого равнодушным", - заключает гостья эфира.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму"Кормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулахЖивые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты

https://crimea.ria.ru/20230922/muzeynye-redkosti-v-kerchi-otkryli-vystavku-unikalnogo-stekla-1131608733.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экскурсии, ольга евменчук, история, крым в истории: секреты, факты, фото