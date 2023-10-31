https://crimea.ria.ru/20231031/v-evpatorii-ustroyat-besplatnye-ekskursii-po-malomu-ierusalimu-1132425091.html

В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму"

В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму" - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму"

В Евпатории 4 и 5 ноября в честь празднования Дня народного единства проведут бесплатные экскурсии по маршруту "Малый Иерусалим". Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T07:03

2023-10-31T07:03

2023-10-31T08:17

евпатория

туризм

туризм в крыму

общество

история

новости крыма

елена демидова

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568888_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_235a0d0eb2c837a027c92444c37f3a03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 4 и 5 ноября в честь празднования Дня народного единства проведут бесплатные экскурсии по маршруту "Малый Иерусалим". Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.По ее информации, в субботу, 4 ноября, в 16 часов жителям и гостям города предложат часовую обзорную экскурсию без посещения объектов. Место сбора - туристско-информационный центр по адресу Тучина, 1/2. В 10 и 11 часов можно посетить комплекс "Текие-Дервиш" по улице Караева, 18.В воскресенье, 5 ноября, также в 10 и 11 часов доступны бесплатные экскурсия по "Текие-Дервиш" и еще две в это же время - в Турецкие бани XVI века.Ранее сообщалось о начале благоустройства на евпаторийском туристическом маршруте "Малый Иерусалим". По окончании работ на маршруте должны появиться ориентирующие указатели, цифровые терминалы с информацией и картами, уличные стенды и знаки туристической навигации. Также в этом районе планируют установить туристско-информационные центры. Старый городМалый Иерусалим – это район Старого города, средневековая часть Евпатории, которая была турецкой крепостью Гезлев. Здесь собраны все самые значимые объекты.На площади около 2 кв. км соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур.В экскурсионный маршрут входит 12 объектов. Среди них Гезлевские ворота - единственные из пяти ворот средневекового города, которые сохранились до наших дней.Тут и самый большой православный храм в Евпатории - собор святителя Николая, и самая крупная мечеть на крымском полуострове - Джума-Джами, и единственный в Крыму мусульманский монастырь дервишей XV—XVI веков.Рассказывают здесь и историю доходного дома, турецкой бани XVI века, караимских кенасс, дома Хаджи-ага Бобовича, армянской церкви Сурб Никогаёс, синагоги Егия Капай и купеческой синагоги.Информация о туристическом маршруте "Малый Иерусалим" размещена на сайте одноименного Евпаторийского культурно-этнографического центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Кормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулахЖивые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике ЯлтыНовые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, туризм в крыму, общество, история, новости крыма, елена демидова, крым