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В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму" - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму"
В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму" - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму"
В Евпатории 4 и 5 ноября в честь празднования Дня народного единства проведут бесплатные экскурсии по маршруту "Малый Иерусалим". Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T07:03
2023-10-31T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 4 и 5 ноября в честь празднования Дня народного единства проведут бесплатные экскурсии по маршруту "Малый Иерусалим". Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.По ее информации, в субботу, 4 ноября, в 16 часов жителям и гостям города предложат часовую обзорную экскурсию без посещения объектов. Место сбора - туристско-информационный центр по адресу Тучина, 1/2. В 10 и 11 часов можно посетить комплекс "Текие-Дервиш" по улице Караева, 18.В воскресенье, 5 ноября, также в 10 и 11 часов доступны бесплатные экскурсия по "Текие-Дервиш" и еще две в это же время - в Турецкие бани XVI века.Ранее сообщалось о начале благоустройства на евпаторийском туристическом маршруте "Малый Иерусалим". По окончании работ на маршруте должны появиться ориентирующие указатели, цифровые терминалы с информацией и картами, уличные стенды и знаки туристической навигации. Также в этом районе планируют установить туристско-информационные центры. Старый городМалый Иерусалим – это район Старого города, средневековая часть Евпатории, которая была турецкой крепостью Гезлев. Здесь собраны все самые значимые объекты.На площади около 2 кв. км соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур.В экскурсионный маршрут входит 12 объектов. Среди них Гезлевские ворота - единственные из пяти ворот средневекового города, которые сохранились до наших дней.Тут и самый большой православный храм в Евпатории - собор святителя Николая, и самая крупная мечеть на крымском полуострове - Джума-Джами, и единственный в Крыму мусульманский монастырь дервишей XV—XVI веков.Рассказывают здесь и историю доходного дома, турецкой бани XVI века, караимских кенасс, дома Хаджи-ага Бобовича, армянской церкви Сурб Никогаёс, синагоги Егия Капай и купеческой синагоги.Информация о туристическом маршруте "Малый Иерусалим" размещена на сайте одноименного Евпаторийского культурно-этнографического центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Кормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулахЖивые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике ЯлтыНовые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам
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евпатория, туризм в крыму, общество, история, новости крыма, елена демидова, крым
В Евпатории устроят бесплатные экскурсии по "Малому Иерусалиму"

Мэр Демидова: в Евпатории в честь Дня народного единства устроят бесплатные экскурсии

07:03 31.10.2023 (обновлено: 08:17 31.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 4 и 5 ноября в честь празднования Дня народного единства проведут бесплатные экскурсии по маршруту "Малый Иерусалим". Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
По ее информации, в субботу, 4 ноября, в 16 часов жителям и гостям города предложат часовую обзорную экскурсию без посещения объектов. Место сбора - туристско-информационный центр по адресу Тучина, 1/2. В 10 и 11 часов можно посетить комплекс "Текие-Дервиш" по улице Караева, 18.
В воскресенье, 5 ноября, также в 10 и 11 часов доступны бесплатные экскурсия по "Текие-Дервиш" и еще две в это же время - в Турецкие бани XVI века.

"Попасть на экскурсию можно только по предварительной записи по телефону +7 978 200 50 11", - уточнила мэр.

Ранее сообщалось о начале благоустройства на евпаторийском туристическом маршруте "Малый Иерусалим". По окончании работ на маршруте должны появиться ориентирующие указатели, цифровые терминалы с информацией и картами, уличные стенды и знаки туристической навигации. Также в этом районе планируют установить туристско-информационные центры.

Старый город

Малый Иерусалим – это район Старого города, средневековая часть Евпатории, которая была турецкой крепостью Гезлев. Здесь собраны все самые значимые объекты.
На площади около 2 кв. км соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур.
В экскурсионный маршрут входит 12 объектов. Среди них Гезлевские ворота - единственные из пяти ворот средневекового города, которые сохранились до наших дней.
Тут и самый большой православный храм в Евпатории - собор святителя Николая, и самая крупная мечеть на крымском полуострове - Джума-Джами, и единственный в Крыму мусульманский монастырь дервишей XV—XVI веков.
Рассказывают здесь и историю доходного дома, турецкой бани XVI века, караимских кенасс, дома Хаджи-ага Бобовича, армянской церкви Сурб Никогаёс, синагоги Егия Капай и купеческой синагоги.
Информация о туристическом маршруте "Малый Иерусалим" размещена на сайте одноименного Евпаторийского культурно-этнографического центра.
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