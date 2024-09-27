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Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"

Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты" - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"

Пятеро ребят из Крыма – победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" – вернулись из "Путешествия мечты". Они проехали почти 10 тысяч километров поездом РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T11:59

2024-09-27T11:59

2024-09-27T11:59

крым

симферополь

большая перемена

дети

общество

патриотическое воспитание

новости крыма

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пятеро ребят из Крыма – победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" – вернулись из "Путешествия мечты". Они проехали почти 10 тысяч километров поездом от Москвы до Владивостока. 27 сентября на вокзале в Симферополе школьников встречали родители и учителя."Мы были во Владивостоке, в Хабаровске, на космодроме Восточном, в Чите, на озере Байкал", - поделилась впечатлениями с РИА Новости Крым победительница из Симферополя Маша Кичий.Чтобы победить в конкурсе, Маша составляла вопросы для интервью с известными личностями, а также сняла видео – топ фильмов про доброту. Впервые в жизни она отправилась в такое большое путешествие без родителей."Я была спокойна, потому что они ехали с сопровождающими, у каждого ребенка был свой куратор", - поделилась мама Марии Анна Максименко.Путешествие длилось с 10 по 25 сентября, за это время ребята посетили десятки экскурсионных объектов, включая Уральские горы, озеро Байкал, Кругобайкальскую железную дорогу, Красноярскую ГЭС и космодром "Восточный"."Большая перемена" – это Всероссийский конкурс, который проходит под эгидой президента РФ Владимира Путина. Он развивает у детей творческое начало, навыки общения, нестандартное мышление, рассказала наставник победителя, учительница Симферопольской гимназии №9 Анна Можайская."В конкурсе существует 12 вызовов, в которых ребенок может поучаствовать по своим способностям. Например, вызов "Твори" – это для творческих детей, кто любит рисовать, танцевать, петь. Вызов "Создавай будущее" – для тех, кто видит себя в сфере IT и хочет изобретать роботов, гаджеты, программы", - перечислила она.По итогам конкурса среди учеников 5 – 7 классов победителями стали пятеро крымчан: Арина Головацкая из Алушты, Мария Кичий, Сейдали Ридванов, Анастасия Усынина из Симферополя, Елизавета Юрченко из Нижнегорского района. Они отправились в "Путешествие мечты" через всю Россию.Школьники 8 – 10 классов в качестве призов получают денежное вознаграждение в размере до миллиона рублей. А десятиклассники – еще и десять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, что дает им преимущества при поступлении в вузы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 странВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьниковПочему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, большая перемена, дети, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, видео