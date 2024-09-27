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Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"
Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты" - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"
Пятеро ребят из Крыма – победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" – вернулись из "Путешествия мечты". Они проехали почти 10 тысяч километров поездом РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T11:59
2024-09-27T11:59
2024-09-27T11:59
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большая перемена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пятеро ребят из Крыма – победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" – вернулись из "Путешествия мечты". Они проехали почти 10 тысяч километров поездом от Москвы до Владивостока. 27 сентября на вокзале в Симферополе школьников встречали родители и учителя."Мы были во Владивостоке, в Хабаровске, на космодроме Восточном, в Чите, на озере Байкал", - поделилась впечатлениями с РИА Новости Крым победительница из Симферополя Маша Кичий.Чтобы победить в конкурсе, Маша составляла вопросы для интервью с известными личностями, а также сняла видео – топ фильмов про доброту. Впервые в жизни она отправилась в такое большое путешествие без родителей."Я была спокойна, потому что они ехали с сопровождающими, у каждого ребенка был свой куратор", - поделилась мама Марии Анна Максименко.Путешествие длилось с 10 по 25 сентября, за это время ребята посетили десятки экскурсионных объектов, включая Уральские горы, озеро Байкал, Кругобайкальскую железную дорогу, Красноярскую ГЭС и космодром "Восточный"."Большая перемена" – это Всероссийский конкурс, который проходит под эгидой президента РФ Владимира Путина. Он развивает у детей творческое начало, навыки общения, нестандартное мышление, рассказала наставник победителя, учительница Симферопольской гимназии №9 Анна Можайская."В конкурсе существует 12 вызовов, в которых ребенок может поучаствовать по своим способностям. Например, вызов "Твори" – это для творческих детей, кто любит рисовать, танцевать, петь. Вызов "Создавай будущее" – для тех, кто видит себя в сфере IT и хочет изобретать роботов, гаджеты, программы", - перечислила она.По итогам конкурса среди учеников 5 – 7 классов победителями стали пятеро крымчан: Арина Головацкая из Алушты, Мария Кичий, Сейдали Ридванов, Анастасия Усынина из Симферополя, Елизавета Юрченко из Нижнегорского района. Они отправились в "Путешествие мечты" через всю Россию.Школьники 8 – 10 классов в качестве призов получают денежное вознаграждение в размере до миллиона рублей. А десятиклассники – еще и десять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, что дает им преимущества при поступлении в вузы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 странВ Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьниковПочему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, симферополь, большая перемена, дети, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, видео
Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"
В Крым из путешествия вернулись победители Всероссийского конкурса "Большая перемена"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пятеро ребят из Крыма – победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" – вернулись из "Путешествия мечты". Они проехали почти 10 тысяч километров поездом от Москвы до Владивостока. 27 сентября на вокзале в Симферополе школьников встречали родители и учителя.
"Мы были во Владивостоке, в Хабаровске, на космодроме Восточном, в Чите, на озере Байкал", - поделилась впечатлениями с РИА Новости Крым
победительница из Симферополя Маша Кичий.
Чтобы победить в конкурсе, Маша составляла вопросы для интервью с известными личностями, а также сняла видео – топ фильмов про доброту. Впервые в жизни она отправилась в такое большое путешествие без родителей.
"Я была спокойна, потому что они ехали с сопровождающими, у каждого ребенка был свой куратор", - поделилась мама Марии Анна Максименко.
Путешествие длилось с 10 по 25 сентября, за это время ребята посетили десятки экскурсионных объектов, включая Уральские горы, озеро Байкал, Кругобайкальскую железную дорогу, Красноярскую ГЭС и космодром "Восточный".
"Больше всего мне понравился город Владивосток, - рассказывает Маша. - Потому что для меня это что-то необычное, когда город состоит из островов, между ними мосты. И город очень молодой, очень быстро застраивается. Очень красиво".
"Большая перемена" – это Всероссийский конкурс, который проходит под эгидой президента РФ Владимира Путина. Он развивает у детей творческое начало, навыки общения, нестандартное мышление, рассказала наставник победителя, учительница Симферопольской гимназии №9 Анна Можайская.
"В конкурсе существует 12 вызовов, в которых ребенок может поучаствовать по своим способностям. Например, вызов "Твори" – это для творческих детей, кто любит рисовать, танцевать, петь. Вызов "Создавай будущее" – для тех, кто видит себя в сфере IT и хочет изобретать роботов, гаджеты, программы", - перечислила она.
По итогам конкурса среди учеников 5 – 7 классов победителями стали пятеро крымчан: Арина Головацкая из Алушты, Мария Кичий, Сейдали Ридванов, Анастасия Усынина из Симферополя, Елизавета Юрченко из Нижнегорского района. Они отправились в "Путешествие мечты" через всю Россию.
Школьники 8 – 10 классов в качестве призов получают денежное вознаграждение
в размере до миллиона рублей. А десятиклассники – еще и десять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, что дает им преимущества при поступлении в вузы.
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