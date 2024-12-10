Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима
СПЧ продолжает сообщать мировому сообществу о преступлениях киевского режима – Путин
15:47 10.12.2024 (обновлено: 15:49 10.12.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России продолжает информировать международное сообщество о преступлениях киевского режима, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета во вторник.
"Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество", – сказал Путин.
Как отмечается в материалах к заседанию, с марта 2022 года по ноябрь 2024 года Совет подготовил 21 бюллетень на русском и английском языках с информацией и иллюстрациями более чем на 1 000 страниц о нарушениях прав человека властями и вооруженными формированиями Украины. Подробные материалы о преступлениях ВСУ регулярно рассылаются в международные структуры (ООН, ЕС, ОБСЕ и другие), общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.
"Поступили сдержанно-позитивные отклики из парламентов Франции, Германии, Международного комитета Красного Креста (МККК), некоторых посольств (Швейцария, Ватикан, Сальвадор, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Мальтийский Орден), Ватикана", – говорится в материалах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: