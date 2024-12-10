https://crimea.ria.ru/20241210/putin-spch-prodolzhaet-soobschat-miru-o-prestupleniyakh-kievskogo-rezhima-1142529387.html

Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима

Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России продолжает информировать международное сообщество о преступлениях... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T15:47

2024-12-10T15:47

2024-12-10T15:49

совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии

новости

россия

общество

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России продолжает информировать международное сообщество о преступлениях киевского режима, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета во вторник.Как отмечается в материалах к заседанию, с марта 2022 года по ноябрь 2024 года Совет подготовил 21 бюллетень на русском и английском языках с информацией и иллюстрациями более чем на 1 000 страниц о нарушениях прав человека властями и вооруженными формированиями Украины. Подробные материалы о преступлениях ВСУ регулярно рассылаются в международные структуры (ООН, ЕС, ОБСЕ и другие), общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – ПутинВ самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатрЧеркасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, новости, россия, общество, владимир путин (политик)