Рейтинг@Mail.ru
Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241210/putin-spch-prodolzhaet-soobschat-miru-o-prestupleniyakh-kievskogo-rezhima-1142529387.html
Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима
Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима
Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России продолжает информировать международное сообщество о преступлениях... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T15:47
2024-12-10T15:49
совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии
новости
россия
общество
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142529980_0:103:3361:1994_1920x0_80_0_0_4b0a463c81799968e0278ff540353f19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России продолжает информировать международное сообщество о преступлениях киевского режима, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета во вторник.Как отмечается в материалах к заседанию, с марта 2022 года по ноябрь 2024 года Совет подготовил 21 бюллетень на русском и английском языках с информацией и иллюстрациями более чем на 1 000 страниц о нарушениях прав человека властями и вооруженными формированиями Украины. Подробные материалы о преступлениях ВСУ регулярно рассылаются в международные структуры (ООН, ЕС, ОБСЕ и другие), общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – ПутинВ самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатрЧеркасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142529980_205:87:2820:2048_1920x0_80_0_0_2c49ae0b4e8d4eb9f9c5ef38dc51d834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, новости, россия, общество, владимир путин (политик)
Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима

СПЧ продолжает сообщать мировому сообществу о преступлениях киевского режима – Путин

15:47 10.12.2024 (обновлено: 15:49 10.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России продолжает информировать международное сообщество о преступлениях киевского режима, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета во вторник.

"Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество", – сказал Путин.

Как отмечается в материалах к заседанию, с марта 2022 года по ноябрь 2024 года Совет подготовил 21 бюллетень на русском и английском языках с информацией и иллюстрациями более чем на 1 000 страниц о нарушениях прав человека властями и вооруженными формированиями Украины. Подробные материалы о преступлениях ВСУ регулярно рассылаются в международные структуры (ООН, ЕС, ОБСЕ и другие), общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.

"Поступили сдержанно-позитивные отклики из парламентов Франции, Германии, Международного комитета Красного Креста (МККК), некоторых посольств (Швейцария, Ватикан, Сальвадор, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Мальтийский Орден), Ватикана", – говорится в материалах.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин
В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр
Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ
 
Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РоссииНовостиРоссияОбществоВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
16:28Тонна выпечки в сутки: как работает в Крыму новая кондитерская линия
16:15Как студенту найти работу в Крыму
15:54Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин
15:47Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима
15:24В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ
15:19Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник
15:03Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль
14:50Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин
14:27В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали
14:23Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно 0:30
14:12Еще два беспилотника сбили над Черным морем
13:53Новости СВО: Украина потеряла более 1500 боевиков за сутки
13:37Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии
13:24Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси
13:20Три беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи Крыма
13:15Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
13:04Иностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый год
12:57На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
12:55Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР
Лента новостейМолния