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В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин

В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин

Инициативу по возвращению оценки за поведение в школах необходимо обсудить, в случае возвращения она должна быть равноценна другим оценкам. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T17:17

2024-12-10T17:17

2024-12-10T18:25

владимир путин (политик)

школа

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Инициативу по возвращению оценки за поведение в школах необходимо обсудить, в случае возвращения она должна быть равноценна другим оценкам. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).В ходе заседания СПЧ во вторник было озвучено предложение вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.Глава государства, комментируя инициативу, признался, что даже не знал о том, что в российских школах уже отсутствует такая оценка. При этом он отметил, что если ее сейчас нельзя ставить, значит, у тех, кто принял такое решение, были какие-то причины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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владимир путин (политик), школа, россия, общество, новости