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В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин
В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин
Инициативу по возвращению оценки за поведение в школах необходимо обсудить, в случае возвращения она должна быть равноценна другим оценкам. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T17:17
2024-12-10T17:17
2024-12-10T18:25
владимир путин (политик)
школа
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общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Инициативу по возвращению оценки за поведение в школах необходимо обсудить, в случае возвращения она должна быть равноценна другим оценкам. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).В ходе заседания СПЧ во вторник было озвучено предложение вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.Глава государства, комментируя инициативу, признался, что даже не знал о том, что в российских школах уже отсутствует такая оценка. При этом он отметил, что если ее сейчас нельзя ставить, значит, у тех, кто принял такое решение, были какие-то причины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), школа, россия, общество, новости
В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин
В случае возвращения в школы оценки за поведение она должна быть равноценна другим – Путин
17:17 10.12.2024 (обновлено: 18:25 10.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Инициативу по возвращению оценки за поведение в школах необходимо обсудить, в случае возвращения она должна быть равноценна другим оценкам. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В ходе заседания СПЧ во вторник было озвучено предложение вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.
Глава государства, комментируя инициативу, признался, что даже не знал о том, что в российских школах уже отсутствует такая оценка. При этом он отметил, что если ее сейчас нельзя ставить, значит, у тех, кто принял такое решение, были какие-то причины.
"Безусловно, нужно это обсудить, как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательное решение. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками", – сказал Путин.
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