В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки
В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки
В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T08:21
2025-11-27T08:31
севастополь
новости севастополя
похороны
кладбище
взятка
прокуратура города севастополя
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, с сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.Ранее аналогичный штраф назначен еще одному похоронному агентству, директор которого также давал взятки за быструю выдачу тел усопших, напомнили в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнВ Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взятокДиректор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел
В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки

В Севастополе похоронное агентство заплатит полумиллионный штраф за взятки

08:21 27.11.2025 (обновлено: 08:31 27.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, с сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.

"Прокурор района возбудил в отношении похоронного агентства, в интересах которого действовал взяткодатель, дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района Севастополя оштрафовал фирму на 500 тысяч рублей", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее аналогичный штраф назначен еще одному похоронному агентству, директор которого также давал взятки за быструю выдачу тел усопших, напомнили в прокуратуре.
