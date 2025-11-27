https://crimea.ria.ru/20251127/v-sevastopole-pokhoronnoe-agentstvo-zaplatit-500-tysyach-shtrafa-za-vzyatki-1151217017.html

В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, с сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.Ранее аналогичный штраф назначен еще одному похоронному агентству, директор которого также давал взятки за быструю выдачу тел усопших, напомнили в прокуратуре.

