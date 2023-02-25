https://crimea.ria.ru/20230225/rossiyskaya-missiya-na-lunu-startuet-13-iyulya-1127186956.html

Российская миссия на Луну стартует 13 июля

Российская миссия на Луну стартует 13 июля - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Российская миссия на Луну стартует 13 июля

Первая современная российская миссия на Луну стартует 13 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T19:38

2023-02-25T19:38

2023-02-25T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Первая современная российская миссия на Луну стартует 13 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса."Луна-25" – это проект по запуску автоматической межпланетной станции, задача которой – исследовать поверхность в районе южного полюса Луны. По данным Роскосмоса, следующие за "Луной-25" миссии будут изучать грунт, отрабатывать схемы высадки людей и обновлять лунные карты.Космическая независимостьРанее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об уходе России с Международной космической станции в 2024 году, после выполнения всех обязательств перед партнерами. К этому времени Роскосмос начнет формировать российскую орбитальную станцию, уверен Борисов. Эксперты назвали его заявление историческим.По словам руководителя федеральной астрономической программы Space Кирилла Лазоренко, полноценная работа МКС после ухода России будет невозможна, зато нашей стране собственная орбитальная космическая станция открывает колоссальные перспективы."У России несколько задач в космосе. Это изучение космического пространства, геодезические исследования, метеорологические, военные и так далее. Так вот, наша российская космическая орбитальная станция предполагает два наклона работы. Первый наклон — 98 градусов. Это на 40 градусов больше, чем сейчас работает МКС. С точки зрения выполнения военных задач в космосе — это идеально. Нашим космонавтам будет видно полностью Европу, Америку и Россию", — заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера" И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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