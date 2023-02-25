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Российская миссия на Луну стартует 13 июля - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Российская миссия на Луну стартует 13 июля
Российская миссия на Луну стартует 13 июля - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Российская миссия на Луну стартует 13 июля
Первая современная российская миссия на Луну стартует 13 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Первая современная российская миссия на Луну стартует 13 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса."Луна-25" – это проект по запуску автоматической межпланетной станции, задача которой – исследовать поверхность в районе южного полюса Луны. По данным Роскосмоса, следующие за "Луной-25" миссии будут изучать грунт, отрабатывать схемы высадки людей и обновлять лунные карты.Космическая независимостьРанее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об уходе России с Международной космической станции в 2024 году, после выполнения всех обязательств перед партнерами. К этому времени Роскосмос начнет формировать российскую орбитальную станцию, уверен Борисов. Эксперты назвали его заявление историческим.По словам руководителя федеральной астрономической программы Space Кирилла Лазоренко, полноценная работа МКС после ухода России будет невозможна, зато нашей стране собственная орбитальная космическая станция открывает колоссальные перспективы."У России несколько задач в космосе. Это изучение космического пространства, геодезические исследования, метеорологические, военные и так далее. Так вот, наша российская космическая орбитальная станция предполагает два наклона работы. Первый наклон — 98 градусов. Это на 40 градусов больше, чем сейчас работает МКС. С точки зрения выполнения военных задач в космосе — это идеально. Нашим космонавтам будет видно полностью Европу, Америку и Россию", — заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера" И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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роскосмос, космос, новости, общество, россия, наука и технологии
Российская миссия на Луну стартует 13 июля

В Роскосмосе рассказали о первом в истории современной России полете на Луну

19:38 25.02.2023
 
© Pixabay/ Activedia Полная луна
Полная луна
© Pixabay/ Activedia
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Первая современная российская миссия на Луну стартует 13 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года", - говорится в сообщении ведомства.

"Луна-25" – это проект по запуску автоматической межпланетной станции, задача которой – исследовать поверхность в районе южного полюса Луны. По данным Роскосмоса, следующие за "Луной-25" миссии будут изучать грунт, отрабатывать схемы высадки людей и обновлять лунные карты.

Космическая независимость

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об уходе России с Международной космической станции в 2024 году, после выполнения всех обязательств перед партнерами. К этому времени Роскосмос начнет формировать российскую орбитальную станцию, уверен Борисов. Эксперты назвали его заявление историческим.
По словам руководителя федеральной астрономической программы Space Кирилла Лазоренко, полноценная работа МКС после ухода России будет невозможна, зато нашей стране собственная орбитальная космическая станция открывает колоссальные перспективы.
"У России несколько задач в космосе. Это изучение космического пространства, геодезические исследования, метеорологические, военные и так далее. Так вот, наша российская космическая орбитальная станция предполагает два наклона работы. Первый наклон — 98 градусов. Это на 40 градусов больше, чем сейчас работает МКС. С точки зрения выполнения военных задач в космосе — это идеально. Нашим космонавтам будет видно полностью Европу, Америку и Россию", — заключил эксперт.
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