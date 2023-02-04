https://crimea.ria.ru/20230204/i-v-kosmose-ne-po-puti-ukraina-razorvala-esche-odno-soglashenie-s-rossiey--1126785978.html
И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией - РИА Новости Крым, 04.02.2023
И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
Украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T17:47
2023-02-04T17:47
2023-02-04T17:47
украина
россия
наука и технологии
космос
политика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Об этом со ссылкой на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука сообщает РИА Новости.Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века.В январе Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью ЛавроваВслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с РоссиейЧто стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине
https://crimea.ria.ru/20230202/sroki-svo-i-tseli-zapada-v-konflikte-na-ukraine-bolshoe-intervyu-lavrova-1126729539.html
украина
россия
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dd4d4d569f85858da80c7cd3aa02f4d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, наука и технологии, космос, политика, новости, в мире
И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
Кабмин: Украина разорвала соглашение с Россией по исследованию космоса
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Об этом со ссылкой на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука сообщает РИА Новости.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — сообщил он.
Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века.
В январе Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.
После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым: