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И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией - РИА Новости Крым, 04.02.2023

И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

Украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T17:47

2023-02-04T17:47

2023-02-04T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Об этом со ссылкой на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука сообщает РИА Новости.Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века.В январе Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью ЛавроваВслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с РоссиейЧто стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине

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украина, россия, наука и технологии, космос, политика, новости, в мире