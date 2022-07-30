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Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта
Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта
Собственная космическая станция откроет новые возможности для российской космонавтики при выполнении поставленных задач, в частности, в военной отрасли. Об этом РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-30T08:03
2022-07-30T08:03
2022-07-29T18:10
космос
роскосмос
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Собственная космическая станция откроет новые возможности для российской космонавтики при выполнении поставленных задач, в частности, в военной отрасли. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко."У России стоят несколько задач в космосе. Это и изучение космического пространства, и геодезические задачи, метеорологические, военные и так далее. Так вот наша российская космическая орбитальная станция предполагает два наклона работы. Первый наклон работы — 98 градусов. Это на 40 градусов больше, чем сейчас работает МКС. С точки зрения выполнения военных задач в космосе — это идеально. Это значит, что нашим космонавтам будет видно полностью Европу, Америку и Россию", — пояснил эксперт.Он также рассказал, что обслуживание и содержание МКС является очень затратным, а экономия позволила бы развивать другие отрасли.Эксперт отметил, что заявление о запуске собственной станции на орбиту вызвало много "интересных" реакций со стороны партнеров по космосу, хотя разработка станции велась уже давно. "Заявление, которое сделал Роскосмос о планах завершения эксплуатации МКС после 2024 года, по правде историческое. О том, что Россия планировала уходить с МКС было известно еще пару лет назад. Потому что наша российская орбитальная космическая станция уже разрабатывалась", — объяснил специалист.Он подчеркнул, что при этом полноценная работа МКС после ухода России без ее участия будет невозможна.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года.
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
космос, роскосмос, авторы
Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта
Руководитель Space рассказал, зачем России своя станция в космосе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Собственная космическая станция откроет новые возможности для российской космонавтики при выполнении поставленных задач, в частности, в военной отрасли. Об этом РИА Новости Крым
рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.
"У России стоят несколько задач в космосе. Это и изучение космического пространства, и геодезические задачи, метеорологические, военные и так далее. Так вот наша российская космическая орбитальная станция предполагает два наклона работы. Первый наклон работы — 98 градусов. Это на 40 градусов больше, чем сейчас работает МКС. С точки зрения выполнения военных задач в космосе — это идеально. Это значит, что нашим космонавтам будет видно полностью Европу, Америку и Россию", — пояснил эксперт.
Он также рассказал, что обслуживание и содержание МКС является очень затратным, а экономия позволила бы развивать другие отрасли.
"150 млрд долларов стоило создать МКС и примерно столько же обслужить. Зачем России тратить столько денег на ее содержание, если она может построить свою полноценную космическую станцию? Это позволит в перспективе экономить бюджет и направлять средства на другие векторы развития, в том числе и за пределами космической отрасли. Мы реально сможем экономить бюджет, потому что на содержание МКС уходят колоссальные деньги", — объяснил Лазоренко.
Эксперт отметил, что заявление о запуске собственной станции на орбиту вызвало много "интересных" реакций со стороны партнеров по космосу, хотя разработка станции велась уже давно.
"Заявление, которое сделал Роскосмос о планах завершения эксплуатации МКС после 2024 года, по правде историческое. О том, что Россия планировала уходить с МКС было известно еще пару лет назад. Потому что наша российская орбитальная космическая станция уже разрабатывалась", — объяснил специалист.
Он подчеркнул, что при этом полноценная работа МКС после ухода России без ее участия будет невозможна.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства
перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года.