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Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта

Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта

Собственная космическая станция откроет новые возможности для российской космонавтики при выполнении поставленных задач, в частности, в военной отрасли. Об этом РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-30T08:03

2022-07-30T08:03

2022-07-29T18:10

космос

роскосмос

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Собственная космическая станция откроет новые возможности для российской космонавтики при выполнении поставленных задач, в частности, в военной отрасли. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко."У России стоят несколько задач в космосе. Это и изучение космического пространства, и геодезические задачи, метеорологические, военные и так далее. Так вот наша российская космическая орбитальная станция предполагает два наклона работы. Первый наклон работы — 98 градусов. Это на 40 градусов больше, чем сейчас работает МКС. С точки зрения выполнения военных задач в космосе — это идеально. Это значит, что нашим космонавтам будет видно полностью Европу, Америку и Россию", — пояснил эксперт.Он также рассказал, что обслуживание и содержание МКС является очень затратным, а экономия позволила бы развивать другие отрасли.Эксперт отметил, что заявление о запуске собственной станции на орбиту вызвало много "интересных" реакций со стороны партнеров по космосу, хотя разработка станции велась уже давно. "Заявление, которое сделал Роскосмос о планах завершения эксплуатации МКС после 2024 года, по правде историческое. О том, что Россия планировала уходить с МКС было известно еще пару лет назад. Потому что наша российская орбитальная космическая станция уже разрабатывалась", — объяснил специалист.Он подчеркнул, что при этом полноценная работа МКС после ухода России без ее участия будет невозможна.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года.

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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