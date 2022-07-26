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Россия выходит из проекта МКС — глава Роскосмоса - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Россия выходит из проекта МКС — глава Роскосмоса
Россия выходит из проекта МКС — глава Роскосмоса - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Россия выходит из проекта МКС — глава Роскосмоса
Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T14:39
2022-07-26T14:39
роскосмос
космос
владимир путин (политик)
юрий борисов
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года, это решение принято. Об этом сообщил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Борисов выразил уверенность, что к этому времени Роскосмос начнет формировать российскую орбитальную станцию."Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полет обогащал нас знаниями в области космоса", - добавил он.Ранее госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о перекрестных полетах на американских и российских кораблях к МКС.
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роскосмос, космос, владимир путин (политик), юрий борисов, наука и технологии
Россия выходит из проекта МКС — глава Роскосмоса

Глава Роскосмоса Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

14:39 26.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная космическая станция (МКС) в полете
Международная космическая станция (МКС) в полете - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года, это решение принято. Об этом сообщил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - заявил он.
Борисов выразил уверенность, что к этому времени Роскосмос начнет формировать российскую орбитальную станцию.
"Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полет обогащал нас знаниями в области космоса", - добавил он.
Ранее госкорпорация Роскосмос подписала соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о перекрестных полетах на американских и российских кораблях к МКС.
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РоскосмоскосмосВладимир Путин (политик)Юрий БорисовНаука и технологии
 
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